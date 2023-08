Oberliga Niederrhein: Schonnebeck-Trainer Tönnies erleichtert über „Arbeitssieg“ zum Auftakt

Die SpVg Schonnebeck hat den Auftakt in die neue Oberligasaison gemeistert. Nach einem harten Stück Arbeit gewannen die Essener mit 1:0 gegen den SC St. Tönis.

Der Auftakt in der Oberliga Niederrhein ist für die SpVg Schonnebeck schonmal deutlich besser gelaufen als in der vergangenen Saison. Mit 1:0 konnten die Schwalben den SC St. Tönis am heimischen Schettersbusch besiegen und damit die ersten drei Punkte in der neuen Spielzeit sammeln. Das Tor des Tages erzielte Daniil Brazhko nach 23 Minuten per sehenswertem Schlenzer.

SpVg Trainer Dirk Tönnies war nach dem Schlusspfiff sichtlich erleichtert. „Es war ein Arbeitssieg“, meinte der 49-Jährige. „Man kann aber am ersten Spieltag auch selten schon Fußball zelebrieren. Wir sind die ersten 15 Minuten nicht gut reingekommen, da hat St. Tönis uns etwas überrascht, wie gut sie uns im eins gegen eins über den ganzen Platz zugestellt haben. In der zweiten Halbzeit war es dann einfach nur ein Fight.“

Dass der Erfolg am Ende auch etwas glücklich zustande kam, musste Tönnies auch zugeben. „Wir haben die letzten Minuten schon etwas gezittert, aber es hat sich jeder für den anderen ins Zeug gelegt und so haben wir unser Tor dann auch bis zum Ende verteidigen können. So erarbeitet man sich dann Siege, bei denen sicher ein Quäntchen Glück dabei ist, die aber nicht unverdient sind.“

Genau gegenteilig war die Gemütslage auf der anderen Seite. SC-Trainer Alexander Thamm war mit der Leistung seines Teams absolut einverstanden, haderte aber mit einer Situation in der zweiten Halbzeit, als ein Schonnebecker Verteidiger nach einem Eckball den Ball an die Hand bekam, es aber keinen Strafstoß gab.

SpVg Schonnebeck: Lingk – Skuppin, Kehrmann, Winking, Pinke – Geisler (73. Mourtala), Minewitsch – Golubytskij (88. Kern), Brazhko (70. Wessels), Yeboah (54. Brandner) – Küper (70. Tönnies). SC St. Tönis: Mariano – Stiels (77. Jerz), Pohlig, Withofs, Horster – Krajac, Dohmen (84. Bella Tchanas) – Platen (55. Dollen), Knops (77. Macvan), Kaiser (46. Choi) – Noubissi Noukumo (64. Heffungs). Schiedsrichter: Julian Strunk Zuschauer: 450 Tor: 1:0 Brazhko (23.) Gelbe Karten: Minewitsch, Wessels – Stiels, Dollen

„Wir hätten da definitiv einen Elfmeter bekommen müssen. Das macht uns schon Magengrummeln“, meinte Thamm, der aber ansonsten viel Positives zum Spiel seiner Mannschaft zu sagen hatte. „Wir waren hier zum Saisonauftakt in Schonnebeck die bessere Mannschaft und hatten mehr Torchancen. Das werden in dieser Saison glaube ich nicht viele Teams von sich behaupten können. Es war ein total geiles Spiel, das insgesamt auch mehr als ein Tor verdient gehabt hätte.“

Dass es nicht zu einem Punktgewinn reichte, lag dem Ex-RWE-Spieler zufolge aber nicht an der Elfmetersituation. „Fußball ist einfach ein brutaler Ergebnissport. Natürlich ärgert uns diese Szene, aber es lag nicht an den Schiedsrichtern, dass wir hier verloren haben, sondern wir hatten genug Chancen und haben trotzdem kein Tor geschossen. Aufgrund der guten Leistung fahren wir aber mit einem lachenden und einem weinenden Auge nach Hause.“

Weiter geht es für Thamm und seine Mannschaft am kommenden Sonntag (20. August, 15 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den FC Büderich, während die SpVg zeitgleich auswärts beim TVD Velbert ran muss.