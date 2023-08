Wattenscheid 09: Nico Lucas über SG-Rolle - "Bövinghausen und Lotte - das sind andere Dimensionen"

Die SG Wattenscheid 09 startet am Wochenende in die Oberliga-Westfalen-Saison 2023/2024. Nico Lucas ist einer der Spieler, der die Mannschaft führen soll.

Für Nico Lucas begann die Pflichtspiel-Saison 2023/2024 schon einmal vielversprechend.

Beim knappen Weiterkommen der SG Wattenscheid 09 im Westfalenpokal bei YEG Hassel war es der 25-Jährige, der das Siegtor für den Ober- über den Westfalenligisten erzielte. So kann es für den Mittelfeldspieler weitergehen.

Am Sonntag (13. August, 15 Uhr) kommt dann die SG Finnentrop-Bamenohl zum Ligaauftakt ins Lohrheidestadion. Nach der verpatzten Generalprobe gegen den niederrheinischen Oberligisten Ratingen 04/19 - Wattenscheid unterlag mit 1:4 - hoffen Lucas und Co. nach dem Weiterkommen im Pokal auch auf die ersten drei Ligapunkte.

"Ich glaube, dass wir grundsätzlich gut vorbereitet sind. Wir hatten ja einen sehr großen Umbruch. Es dauert dann ein wenig, damit alle Spieler die Philosophie des Trainers verstehen und verinnerlichen. Aber Stand jetzt sind wir da auf einem sehr guten Weg", erzählt Lucas, der selbst seit dem Winter 2021 bei der SG spielt.

Klar ist aber auch: Wir wollen eine erfolgreiche Saison spielen und uns oben festbeißen. Mal schauen, für was das dann am Ende langen wird. Wir sind auf jeden Fall ambitioniert. Das ist keine Frage. Und unsere Fans dürfen sowieso träumen. Das gehört doch zum Fußball dazu Nico Lucas

Und das 1:4 gegen Ratingen? Lucas antwortet: "Das 1:4 gegen Ratingen war schon deutlich. Aber ich glaube nicht, dass uns das jetzt zurückgeworfen hat. Wir haben gesehen, in welchen Bereichen wir noch arbeiten müssen. Aber man muss auch klar sagen, dass Ratingen ein Top-Niveau an den Tag gelegt hat."

Lucas selbst will in dieser Saison vorangehen. Mit 25 Jahren und 124 Regionalligaspielen sowie 26 Einsätzen in der Oberliga gehört der gebürtige Essener zu den erfahrensten Spielern im Kader von Christian Britscho.

Lucas nimmt diese Rolle auch gerne an, wie er gegenüber RevierSport erklärt: "Ich sehe meine Rolle schon darin als Führungsspieler zu agieren. Aber es geht nicht darum den Kasper zu machen. Man muss immer mit Leistung vorangehen. Klar ist aber auch: Ich sehe mich schon als einen Spieler, der die Mannschaft zusammenhalten soll. Der Trainer hat mir auch noch einmal aufgezeigt, was er von mir erwartet. Das versuche ich anzugehen und umzusetzen."

Als Absteiger wird die SG Wattenscheid 09, trotz des großen Umbruchs, von der Konkurrenz zu den Favoriten gezählt. Lucas will sich dagegen gar nicht wehren, verweist aber auf andere Teams, die schon zu verstehen gaben, dass sie unbedingt hoch wollen.

Lucas: "Wenn man zum Beispiel Lotte und Bövinghausen sieht, welche Spieler sie verpflichtet haben, dann sind das schon andere Dimensionen. Aber wir wollen eine erfolgreiche Saison spielen und uns oben festbeißen. Mal schauen, für was das dann am Ende langen wird. Wir sind auf jeden Fall ambitioniert. Das ist keine Frage. Und unsere Fans dürfen sowieso träumen. Das gehört doch zum Fußball dazu."

Am Sonntag gilt es erst einmal vor heimischen Publikum erfolgreich loszulegen. Im Bestfall mit drei Punkten. "Wir haben uns gegen Finnentrop in unserer letzten Oberliga-Saison schwer getan. Das ist eine robuste, kompakte Mannschaft. Sie werden sich auch freuen, dass sie sofort mit so einem geilen Spiel bei uns starten. Aber die drei Punkte sollten schon in Wattenscheid bleiben. Das ist jedenfalls unser Ziel für Sonntag", betont Lucas.