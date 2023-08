ASC Dortmund: Pokal-Hürde genommen - so schaut der Sportchef auf den Oberliga-Start

Mit einem 1:0-Sieg hat sich der ASC Dortmund für die nächste Runde im Westfalenpokal qualifiziert. Jetzt wartet der Saisonstart in der Oberliga Westfalen.

Der Start der Oberliga-Saison steht kurz bevor, und der ASC Dortmund scheint bereit für die kommenden Herausforderungen. Mit einem knappen 1:0-Sieg gegen die Spielvereinigung Hagen im Westfalenpokal hat sich die Mannschaft für die nächste Runde qualifiziert. Doch Sportchef Samir Habibovic weiß, dass noch härtere Aufgaben bevorstehen.

"Es war ein solider Sieg, aber wir haben leider nicht alle Chancen genutzt. In der ersten Halbzeit hätten wir das Spiel bereits entscheiden können", resümiert Habibovic das Pokalspiel. Trotzdem zeigt er sich zufrieden: "Wir haben das Weiterkommen erwartet und freuen uns auf die kommenden Aufgaben."

In der nächsten Runde steht dann das Stadtduell gegen Eving Selimiye Spor an. Doch zunächst starten die Aplerbecker in die neue Saison in der Oberliga Westfalen. Auch hier mit einem Derby: am Samstag gastieren sie beim TuS Bövinghausen (18.30 Uhr, RS-Liveticker).

Die Ambitionen des ASC für die neue Saison sind groß. "Unser Ziel ist es, uns zu steigern und eine bessere Platzierung als den siebten Platz im Vorjahr zu erreichen", erklärt der Sportchef selbstbewusst. Die Vorbereitungen auf das kommende Spiel gegen Bövinghausen laufen auf Hochtouren: "Es wird eine enge Partie, aber wir sind entschlossen, unser Spiel erfolgreich zu gestalten."

Mit neuem Trainer in die Oberliga

Die Neuerungen im Verein sorgen für zusätzliche Vorfreude. Der ASC wird seit diesem Sommer von einem neuen Trainer geleitet: Marco Stiepermann, erfahrener Ex-Profi und zuletzt Spieler beim Wuppertaler SV. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Trainer und sind gespannt auf die vier Derbys gegen andere Dortmunder Mannschaften", sagt Habibovic.

ASC Dortmund: Zu- und Abgänge in der Übersicht

Zugänge: Marco Stiepermann (als Spielertrainer/Wuppertaler SV), Bajrush Osmani (Tennis Borussia Berlin), Josue Santo (VfL Bochum U19), Max Kolberg (Hombrucher SV U19), Jannik Benning (Hombrucher SV U19), Len Wilkesmann (TSC Eintracht Dortmund), Joshua Mroß (TuS Bövinghausen), Eron Morina (SpVg Hagen 11), Mauritz Mißner (reaktiviert)

Abgänge: Daniel Schaffer (Karriereende), Ibrahim Bulut (Türkspor Dortmund), Tim Oberwahrenbrock (unbekannt), Oliver Roll (BSV Schüren), Kerem Sengün (Türkspor Dortmund), Chrysanth Mallek (TuS Bövinghausen), Kian Licina (VfB Speldorf), Philipp Rosenkranz (SpVgg Erkenschwick)