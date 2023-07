Cranger Kirmes Cup: SpVgg Erkenschwick holt den Turniersieg - Wortmann-Gala im FInalspiel

Der Sieger des Cranger Kirmes Cups heißt SpVgg Erkenschwick. Im Finale des Turniers setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Magnus Niemöller mit 5:1 gegen den SV Sodingen durch.

Der diesjährige Cranger Kirmes Cup steht in den Geschichtsbüchern. Im Finale des Wettbewerbs setzte sich die SpVgg Erkenschwick mit 5:1 (4:0) gegen den Ausrichter SV Sodingen durch. SpVgg-Angreifer Finn Wortmann erzielte einen Dreierpack.

Der Oberliga-Aufsteiger aus Erkenschwick war von der ersten Minute an die dominante Mannschaft und ging in der 20. Minute durch einen Kopfballtreffer von Christoph Kasak in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Stefan Oerterer - ebenfalls per Kopf - auf 2:0. In der 36. Minute erhöhte Wortmann dann auf 3:0, ehe der Rechtsaußen eine Minute vor der Halbzeit seinen zweiten Treffer zum 4:0 erzielte.

Nach dem Seitenwechsel schnürte Wortmann in der 48. Minute den Dreierpack. Dem SV Sodingen gelang durch einen schönen Schlenzer durch Neuzugang Romario Guscott in der 78. Minute nur noch der Anschlusstreffer. Erkenschwicks Cheftrainer Magnus Niemöller freute sich über den Turniersieg. Die SpVgg gewann den Cup bereits zum fünften Mal und ist nun zusammen mit der SG Wattenscheid 09 Rekordsieger.

„Es war ein verdienter Sieg und ein blitzsauberer Vortrag. Wir haben über weite Strecken des Spiels ganz viele richtige Entscheidungen getroffen, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Wir freuen uns, dass wir den Cup nach vielen Jahren wieder nach Erkenschwick geholt haben”, bilanzierte Niemöller.

Durch den Sieg erhält die SpVgg Erkenschwick ein Preisgeld in Höhe von 3000 Euro. Nach Aussagen des Trainers wird das Geld in Zukunft gut investiert.

„Wir werden natürlich noch das ein oder andere Gespräch mit dem Verein führen, jedoch haben die Jungs gesagt, dass zumindest der erste Nachmittag im nächsten Jahr auf Malle schonmal gerettet ist”, erklärte der Trainer mit einem Augenzwinkern.

Vor Auftakt im Westfalenpokal - Niemöller freut sich auf „unsere Champions League”

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison wird die SpVgg Erkenschwick am kommenden Sonntag im Westfalenpokal gegen die SG Bockum-Hövel bestreiten, bevor es in der Oberliga Westfalen gegen den 1. FC Gievenbeck losgeht.

„Es ist unsere Champions League und mit dem Finaleinzug im letzten Jahr waren wir auch nicht so unerfolgreich. Mit Bockum-Hövel erwartet uns ein Top-Aufsteiger und ein sehr ehrgeiziger Westfalenligist, der in der letzten Saison absolut super performt hat. Wir freuen uns auf den kommenden Sonntag und hoffen natürlich auf zahlreiche Unterstützung”, erklärte Niemöller in Bezug auf das erste Pflichtspiel.