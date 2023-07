Spvgg. Erkenschwick: Kaderplanung fast abgeschlossen, neuer Sportlicher Leiter gefunden

Den Cranger Kirmes Cup gewonnen, einen neuen Sportlichen Leiter gefunden. Für die Spvgg. Erkenschwick war es ein gutes Wochenende.

Kurz nachdem die Spvgg. Erkenschwick den Cranger Kirmes Cup durch ein 5:1 im Finale gegen den SV Sodingen gewonnen hatte, vermeldete der Aufsteiger in die Oberliga Westfalen noch eine Personalie.

Antonios Kotziampassis wird ab sofort den sportlichen Bereich der beiden Seniorenmannschaften und der Erkenschwicker U19 verantworten.

Der 50-jährige Castroper lief bereits Mitte der Neunziger als Spieler in der dritthöchsten Spielklasse für die Spvgg. auf und war nach Beendigung seiner aktiven Karriere als Trainer tätig.

Als Coach der U17- und U19 Bundesliga-Mannschaften und weiteren U-Mannschaften von RW Essen konnte Kotziampassis wichtige Erfahrungen im Nachwuchsbereich sammeln. Im Seniorenbereich war eri für den TuS Sinsen in der Westfalenliga und den ASC Dortmund zuständig

Nun die Rückkehr in anderer Funktion nach Erkenschwick, wo er in Zukunft Teil der Kaderplanung, des Scoutings und der Spielbeobachtung werden soll.

Wir möchten die sportliche Lücke zwischen 2. Mannschaft, U19 und der Oberligamannschaft weiter schließen und Toni wird diesen Prozess leiten und vorantreiben Olaf May

Erkenschwicks 2. Vorsitzender Robert Mazurek, der diesen Bereich zuletzt mit Coach Magnus Niemöller ausübte, wird sich wieder um die Finanzen des Oberligisten kümmern.

Olaf May, Vorsitzender der Erkenschwicker, betont: "Im sportlichen Bereich sind wir mit unserem Cheftrainer Magnus Niemöller, seinem Co-Trainer Patrick Kemmerling, Tommy Synowczik und Oliver Gallert, sowie Sascha Hippler bereits hervorragend besetzt. Mit der Installation von Toni Kotziampassis installieren wir nun ein erfahrendes und kompetentes Bindeglied zwischen unseren Teams und optimieren diesen Bereich weiter, welcher zuletzt durch Robert in Teilen bereits hervorragend betreut wurde, jedoch ein sehr hohes Maß an Zeit erfordert, um maximal erfolgreich zu sein. Toni bringt diese Zeit mit und wird uns in vielerlei Hinsicht sehr weiterhelfen. Wir möchten die sportliche Lücke zwischen 2. Mannschaft, U19 und der Oberligamannschaft weiter schließen und Toni wird diesen Prozess leiten und vorantreiben. Darauf freuen wir uns sehr!"