KFC Uerdingen: Kurioser Anreiz für Dauerkarten-Käufer

Der KFC Uerdingen hat 875 Dauerkarten für die kommende Saison abgesetzt. Dem Käufer des 900. Tickets winkt eine besondere Erfahrung.

Nach der verkorksten Vorsaison hat der KFC Uerdingen in diesem Sommer einen Umbruch vorgenommen und sich hochkarätig verstärkt.

Das Ziel ist klar: Das Team des neuen Trainers Marcus John will zurück in die Regionalliga West. Viele Trainer der Konkurrenten in der Oberliga Niederrhein können sich einen Aufstieg der Krefelder gut vorstellen, wie die RevierSport-Umfrage ergab.

Ebenso fiebern viele Fans des Traditionsvereins der am 13. August mit dem Auswärtsspiel beim VfB Homberg startenden Spielzeit offenbar entgegen. Bislang hat der KFC bereits 875 Dauerkarten abgesetzt (Stand 20. Juli).

Geht es nach dem Verein, soll es aber nicht bei dieser Zahl bleiben. Und die Uerdinger haben sich einen kuriosen Anreiz überlegt: "Der- oder diejenige, die sich die 900. Dauerkarte kauft, darf eine Trainingseinheit bei mir mitmachen. Natürlich kann dieser Preis auch an den Sohn oder die Tochter abgetreten werden", erklärt Coach John.

KFC Uerdingen ist der Zuschauer-Krösus der Oberliga

Schon etwas länger steht zudem fest, dass der 1000. Dauerkartenkäufer eine Belohnung erhält. Ihm wird das Ticket geschenkt, die Aktion wurde von einer Gruppe von Uerdinger Fans initiiert.

"Das ist eine tolle Idee und zeigt eindrucksvoll, wie unsere Fans durchgehend hinter unserem Verein stehen. Ich hoffe, dass dies nochmal einige motiviert, sich noch ein Jahresticket für die Grotenburg zu holen", sagte Vorstandsmitglied Sebastian Thißen dazu.

Der Dauerkarten-Verkauf beim KFC begann in diesem Sommer mit einem Rekord. Am ersten Tag erwarben 400 Anhänger ein Ticket - damit wurde der Vorjahresbestwert (300) trotz der insgesamt schwachen letzten Saison überflügelt.

Unabhängig von der finalen Zahl an Dauerkarten-Kunden dürfte jetzt schon klar sein, dass die Uerdinger auch in der nächsten Spielzeit den ersten Platz in der Zuschauertabelle belegen werden. In der vergangenen Runde kamen im Schnitt gut 1900 Zuschauer zu den Heimspielen in die Grotenburg. Ein Wert, bei dem kein Verein auch nur annähernd mithalten konnte.