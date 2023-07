Mülheimer FC 97: Der "schlafende Riese" ist heiß auf die Oberliga Niederrhein

Der Mülheimer FC 97 steht kurz vor dem Start in der Oberliga Niederrhein und der "Hunger" ist unglaublich, wie Coach Ahmet Inal erklärt.

“Schlafender Riese”, “unberechenbar” und "familiär", das sind drei Wörter, wie Cheftrainer Ahmet Inal seinen Aufsteiger Mülheimer FC 97 beschreibt. Mit einem Team von hungrigen Spielern strebt der Mühlheimer FC 97 danach, sich in der Oberliga zu behaupten.

Die Ziele für die kommende Saison sind klar definiert, nachdem der Klub zum ersten Mal überhaupt in der Oberliga an den Start geht. Die Mülheimer streben an, sich in der Oberliga zu etablieren und ihren Platz in der Liga zu finden. Inal: “Unser Ziel ist es, sich in der Liga zu behaupten und uns von den unteren Rängen fernzuhalten.”

Für die kommende Saison ist der Verein hochmotiviert, wie Inal berichtet: “Der Verein hat einfach Bock auf die Liga. Bock über der Kreisliga zu spielen und wir sind extrem heiß und hungrig.” Doch nicht nur der Verein hat Lust auf die neue Erfahrung in der Oberliga. “Viele sind hungrig, nicht nur die Spieler, sondern auch generell die Zuschauer, Fans und Vorstand”, erklärt der Trainer.

Die Vorbereitungen für die Mülheimer laufen laut des Trainers "sehr gut" und seien anspruchsvoll. Es wird viel gespielt. "Bisher waren wir mit den Ergebnissen relativ zufrieden, aber es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben", berichtet Inal.

Werden aus zehn Neuzugängen zwölf?

Nach dem Zugang von Stürmer Robert Molango (kam vom MSV Düsseldorf) scheint der MFC-Kader fast komplett zu sein, doch der Coach ist noch auf der Suche nach einem Torwart. “Wir haben junge und hungrige Spieler an Bord, viele von der letzten Saison sind geblieben.”

Als Favoriten für die kommende Saison werden der KFC Uerdingen, der SV Straelen, der ETB SW Essen und Ratingen 04/14 vom Trainer genannt. Doch die Mülheimer konzentrieren sich hauptsächlich auf das eigene Spiel und die eigenen Ambitionen.

Denn der "schlafende Riese" möchte mehr als nur ein Jahr Oberliga-Abenteuer. Den Startschuss für die Mission gibt es am Sonntag (13. August, 15:30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Kleve.