Testspiel: SG Wattenscheid schlägt ETB - das sagen Britscho und Apfeld

Der ETB Schwarz-Weiß Essen unterlag der SG Wattenscheid 09 im Testspiel mit 1:2 (1:2). Beide Trainer sahen zwei ungleiche Durchgänge.

Im Testspiel zwischen dem ETB Schwarz-Weiß Essen aus der Oberliga Niederrhein und der SG Wattenscheid 09 aus der Oberliga Westfalen setzte sich der Regionalliga-Absteiger aus Wattenscheid mit 2:1 (2:1) durch.

Die Gastgeber aus Essen starteten furios. In der zweiten Spielminute bekam Neuzugang Niko Bosnjak bei seinem Kopfball noch keinen Druck hinter den Ball, doch nur eine Minute später markierte Emmanuel Clinton Williams nach einem unglücklichen Rückpass der Gäste die Führung für den ETB.

Nur eine Zeigerumdrehung später klingelte es erneut im Kasten, jedoch auf der anderen Seite. Fabrizio Giuseppe Fili nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr der Gastgeber und erzielte prompt den Ausgleich. In der 14. Minute vergab Essens Samuel Owusu Addai nach einem Querpass von Williams eine Riesenchance zur erneuten Führung. Im Anschluss übernahmen die Gäste aus Wattenscheid mehr und mehr das Spielgeschehen.

In der 24. Minute spielte SGW-Stürmer Felix Casalino sehenswert mit der Hacke weiter auf Jamal El Mansoury und dieser drehte das Spiel mit einem Schuss in die untere linke Ecke aus Sicht der Gäste. Im zweiten Durchgang und nach vielen Spielerwechseln verlor die Partie an Fahrt und keine Mannschaft konnte in der Offensive die entscheidenden Akzente setzen, um noch einmal am Ergebnis zu rütteln. Alle weiteren Infos zum Spielverlauf gibt es hier.

„Zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten"

ETB-Trainer Damian Apfeld sah trotz der Niederlage seiner Mannschaft ein „sehr gutes Testspiel”. Des Weiteren kündigte Apfeld an, mit seiner Mannschaft in den kommenden Wochen fleißig weiter trainieren zu wollen.

„In der ersten Halbzeit habe ich ein sehr fehlerbehaftetes Spiel von uns gesehen, aber in der zweiten Halbzeit wurde es deutlich besser. Am Ende ist es wichtig, dass wir diese Fehler in Zukunft abstellen. Das ist die Erkenntnis und deshalb war es ein sehr, sehr guter Test. Das Ergebnis spielt nur eine untergeordnete Rolle”, erklärte der Essener Trainer nach der Partie.

Für die SGW hingegen war der Sieg in Essen der bereits dritte Testspiel-Erfolg in Serie. Auch Trainer Christian Britscho sah, wie sein Trainerkollege Apfeld, eine zweigeteilte Partie.

„Es war ein sehr intensives Spiel mit zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten. Die erste Hälfte war sehr spielerisch und es gab sehr viele Chancen auf beiden Seiten. Wir hatten jedoch eine größere Anzahl an Chancen und deswegen ging die Führung für uns voll in Ordnung, wobei wir uns auch nicht wundern müssen, wenn der ETB mit 2:1 in Führung geht”, bilanzierte Britscho nach dem Spiel.

Zur zweiten Halbzeit erklärte der SGW-Trainer: „In der zweiten Halbzeit haben wir viel wegverteidigt und haben sicher gestanden, was das Ganze dann noch umso schöner macht.”

Weiter geht es für beide Mannschaften am kommenden Sonntag. Der ETB bestreitet ein Testspiel bei SuS Haarzopf. Die SGW gastiert bei der SpVg Schonnebeck.