KFC Uerdingen: Kantersieg im ersten Test - zwei Neuzugänge ragen heraus

Der KFC Uerdingen gewann das erste Testspiel der Vorbereitung mit 8:0 gegen den Bezirksligisten VfL Tönisberg.

Einen Tag nach dem Trainingsauftakt hat der KFC Uerdingen das erste Testspiel der Saisonvorbereitung auf die Oberliga Niederrhein 2023/24 erfolgreich gestalten können. Gegen den Bezirksligisten VfL Tönisberg gewannen die Uerdinger mit 8:0 (4:0).

In der ersten Hälfte trafen Hinata Gonda (6.), Pascal Weber (21.) und zweimal Neuzugang Dimitrios Touratzidis (29./34.). Eines seiner Tore war besonders sehenswert: Nach einer Flanke von Weber stieg er in die Luft und versenkte den Ball per wunderschönem Seitfallzieher.

Nach der Pause verflachte das Spiel. In den ersten Minuten sorgte noch der auffällige und überzeugend aufspielende Gonda für Highlight-Momente und so schoss auch jener Gonda das 5:0 (48.). Danach hatte auch der Neuzugang von der SSVg Velbert Feierabend.

KFC-Trainer Marcus John freute sich über die guten Leistungen seiner beiden Neuzugänge: „Dimi hat sich vorne gut bewegt. Gonda bringt nochmal extremes Tempo rein. Dafür haben wir sie geholt.“

Anschließend war das Spiel offener. Auch Tönisberg zeigte sich mal in der Offensive, wirklich gefährlich wurde es aber nicht. Zum Ende der Partie, als die Uerdinger in Überzahl waren, da Tönisberg nach einer Verletzung nicht mehr wechseln konnte, drehte der KFC noch einmal auf.





Gianluca Rizzo (86.), Levan Kenia (87.) und Fabio Di Gaetano (89.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. John war zufrieden mit dem ersten Test: „Das Ergebnis und das Spiel waren in Ordnung, wir haben schon ein paar Sachen so umgesetzt, wie wir das wollten. Wir wollten nach Ballgewinn schneller umschalten und nicht erst quer, sondern zielstrebig nach vorne spielen.“

So spielten die Uerdinger: Udegbe (46. Gomoluch) - Haar, Funk (46. Riegert) Päffgen (46. Schreck), Blum (46. Meißner) - Talarski (46. Di Gaetano), Abel (46. Evers), Härtel (46. Kenia), Gonda (58.Baydar) - Touratzidis (46. Rizzo), Weber (46. Odenthal)

Und trotz der hohen Niederlage war auch der Gäste-Coach Kevin Breuer nicht unbedingt unzufrieden: „Das Spiel war ja für uns sowieso ein Bonus- und Highlight-Spiel, auch um die Region hier mitzunehmen. Deswegen war es für den ersten Aufgalopp in Ordnung. Sicherlich in der Höhe des Ergebnisses etwas zu hoch am Ende, auch weil wir ein Mann weniger waren. Aber das war nicht der Grund, warum wir verloren haben. Uerdingen hat es besser gemacht und war natürlich die bessere Mannschaft. Von daher alles in Ordnung.“

Für die Uerdinger geht es nun weiter mit dem Training, bis am kommenden Wochenende ein Testspiel-Doppelpack wartet. Erst geht es gegen den Landesligisten ASV Süchteln (Samstag, 08. Juli, 16 Uhr), anschließend wartet der Bezirksligist SV Vorst (Sonntag, 09. Juli, 16 Uhr).