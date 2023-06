Oberliga Niederrhein: Dreifacher Innenmeniskusriss - Schonnebeck muss lange auf Kapitän verzichten

In der Oberliga Niederrhein muss die Spvg Schonnebeck lange auf ihren Kapitän verzichten, Matthias Bloch verletzte sich schwer.

Die Spvg Schonnebeck wird lange auf ihren Kapitän verzichten müssen. Matthias Bloch zog sich eine schwere Verletzung zu, die Diagnose liest sich niederschmetternd: Dreifacher Innenmeniskusriss und eine starke Zerrung des vorderen Kreuzbandes. Die Schwere der Verletzung machte eine Operation nötig. Diese hat der Essener inzwischen erfolgreich und gut überstanden.

Bloch selbst schaut trotz der schweren Verletzung nur nach vorne: „Wenn alles gut geht, hoffe ich, dass ich in 10-12 Wochen wieder aufm Platz bin. Für die nächsten vier Wochen bin ich auf Krücken angewiesen und dann geht es ins Aufbautraining.“

Vor dem Saisonbeginn ist es eine bittere Nachricht für die Schonnebecker. So war der 1,96m große Innenverteidiger auch in der abgelaufenen Saison eine der absoluten Stützen des Teams. In der Oberliga Niederrhein absolvierte der 32-Jährige 33 Partien und schoss dabei neun Tore, ein weiteres bereitete er vor. Neben den Führungsqualitäten wird Cheftrainer Dirk Tönnies auch auf diese Torjägerqualitäten verzichten müssen.

Anfang des Jahres verkündete Schonnebeck noch die Verlängerung mit dem Hünen bis 2025. Jetzt wird er zumindest den Auftakt in die neue Saison verpassen. Denn die neue Saison der Oberliga Niederrhein wird am 6. August beginnen. Das erste Freundschaftsspiel der neuen Saison wartet am 9. Juli (15 Uhr) gegen den FC Brünninghausen.

Namenhafter Transfer könnte Lücke vorerst schließen

Zumindest konnten die Schonnebecker schon den einen oder anderen namenhaften Zugang verkünden, der die Lücke von Bloch zumindest bis zur Genesung füllen kann. So unterschrieb unter der Woche Tim Winking, ehemaliger Kapitän des 1. FC Bocholt. Neben Winking sind folgende Zugänge klar: Lukas Korytowski (Borussia Mönchengladbach U19), Yannick Geisler (SSVg Velbert), Nico Wolters (Cronenberger SC), Joshua Yeboah (KFC Uerdingen), Marius Heck (TVD Velbert), Torben Simon (Holzwickeder SC), Luca Pinke (eigene U19), Daniil Brazhko (Rhenania Bottrop), Artur Golubytskij (VfL Bochum U19) und Aaron Oteng-Appiah (FC Kray U19).

Auf der Seite der Abgänge stehen: Georgios Ketsatis (SV Burgaltendorf), Wilfried Sarr (FC Kray), Dustin Hoffmann (Adler Frintrop), Nermin Badnjevic (VfB Homberg), Louis Jozek (SSV Buer), Marwin Studtrucker (Karriereende, wird Co-Trainer in Schonnebeck) und Tarkan Yerek (Ziel unbekannt).