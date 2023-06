FC Kray: 126 Oberligaspiele - Klöpper präsentiert nächsten Kracher

Der FC Kray hat den nächsten Kracher für seinen kommenden Landesliga-Kader präsentiert. Es kommt ein Mann mit einer Menge Oberliga-Erfahrung.

Dennis Abrosimov wechselt vom Oberligisten VfB Homberg zum FC Kray. Der Linksverteidiger gab am Wochenende seine Zusage.

Abrosimov absolvierte bislang 126 Spielen in der Oberliga Niederrhein. In der abgelaufenen Saison war er mit 30 Meisterschaftsspielen Stammspieler bei den Duisburgern vom Homberger Rheindeich. Zuvor stand Abrosimov in 91 Spielen für die SpVg Schonnebeck auf dem Platz. Der 25-Jährige wohnt in Essen, spielte in der Jugend bereits für Rot-Weiss Essen und Borussia Mönchengladbach. Bei den Fohlen absolvierte Dennis Abrosimov 70 Pflichtspiele für die U17 und U19.

Christoph Klöpper, Vorstandsvorsitzender des FC Kray, erklärt die Gedanken zur Kaderplanung der Defensive: "Wir haben in den letzten Wochen ein besonderes Augenmerk auf die Neuformierung der Defensive gelegt. Über 100 Gegentore in der abgelaufenen Saison sprechen eine eindeutige und sehr unzufriedenstellende Sprache. Daher war es unser Ziel, unseren Abwehrverbund komplett neu aufzustellen. Mit Raphael Koczor, Justus Jaegers, Will Sarr, Matthias Tietz und Pascal Itter haben wir bereits relevante Transfers für eine stabile und spielstarke hintere Formation getätigt."

Mit Abrosimov sieht Klöpper den FCK nun gut aufgestellt: "Dennis ist ein Mentalitätsspieler, der immer ans Limit geht und viele Meter macht. Er ist defensiv stark, hat einen überragenden linken Fuß und wird mit seinen Flanken das ein oder andere Tor vorbereiten. Wir freuen uns sehr, dass sich Dennis für uns entschieden hat!"

Zuvor hatten die Krayer, die nach dem Abstieg in der Landesliga natürlich oben mitspielen wollen, schon Kracher wie Pascal Itter (SC Paderborn) oder auch Raphael Koczor (Rot-Weiss Essen) präsentiert.

Nun ist auch Abrosimov ein Teil des neuen Krayer Kaders 2023/2024. Er sagt: "Als Essener Junge kenne ich natürlich den FC Kray und weiß, was hier alles möglich ist. Es ist an der Zeit, dass wieder erfolgreicher Fußball in der KrayArena gespielt wird und die Menschen wieder gern und zahlreich zu unseren Spielen kommen. Wir werden alles dafür geben – ich freue mich sehr auf die kommende Zeit beim FCK!"