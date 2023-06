KFC Uerdingen: Nächster Neuzugang - Kapitän von Regionalliga-Absteiger kommt

Neuzugang Nummer sieben für den KFC Uerdingen. Ein Rechtsverteidiger mit Regionalliga-Erfahrung verstärkt die Mannschaft von Marcus John.

Es ist ein mittlerweile bekanntes Fotomotiv auf der Vereinshomepage des KFC Uerdingen: Sportlicher Leiter Marcus John steht im Groteburg-Stadion und präsentiert das blau-rote KFC-Trikot gemeinsam mit einem Neuzugang. So auch am Freitag (9. Juni).

Obwohl sein Vertrag als Trainer und Sportlicher Leiter erst zum 1. Juli beginnt, ist John bereits seit Wochen in Uerdingen vor Ort und hat dabei alle Hände voll zutun. Schließlich gilt es, so früh wie möglich den Kader für die nächste Saison in der Oberliga Niederrhein beisammen zu haben.

Dem wurde jetzt ein wichtiges Puzzleteil hinzugefügt. Mit Abwehrspieler Ole Päffgen konnte der KFC bereits den siebten Neuzugang des Sommers vorstellen. Der 25-Jährige kommt von Regionalliga-Absteiger SV Straelen. In verhältnismäßig jungen Jahren übernahm der dort bereits das Kapitänsamt.

Das unterstreicht Erfahrung und Stellenwert des Leistungsträgers. In vier Jahren kam Päffgen auf 119 Spiele (davon 97 in der Regionalliga). Seine ersten Schritte im Seniorenbereich ging er 2016 bei Ratingen 04/19 in der Oberliga. Zuvor hatte er die Jugendabteilungen von Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf durchlaufen. In die Zeit fallen auch fünf Länderspiele für deutsche Junioren-Nationalmannschaften (U15, U16 und U18).

John ist sich deshalb sicher, dass der 25-Jährige auch in Uerdingen ein Führungsspieler werden wird. "Ole Päffgen ist einer, der auf und neben dem Platz Verantwortung übernimmt und vorweg geht. Solche Charaktere haben wir gesucht."

Und gefunden. Zuvor konnten bereits Fabio Di Gaetano (TVD Velbert), Hinata Gonda und Marvin Gomoluch (beide SSVg Velbert), Maurice Haar für die Innenverteidigung (TuS Bövinghausen) sowie Angreifer Dimitrios Touratzidis (FC Wegberg-Beeck) und Rückkehrer Florian Abel (1. FC Bocholt) für die neue Saison verpflichtet werden.