Oberliga Niederrhein: Klassenerhalt klar - VfB Homberg mit sieben Neuen

Im Schlussspurt gab der VfB Homberg in der Oberliga Niederrhein Gas. Nun auf dem Transfermarkt.

Der VfB Homberg hat nach einem Schlussspurt in der Oberliga Niederrhein den Klassenerhalt gesichert - und das schon einen Spieltag vor dem Ende der Saison.

Kurz nach dem Erfolg hat der Verein Gas gegeben und neue Personalien präsentiert. In der Summe haben die Homberger nun bereits sieben neue Spieler verpflichtet.

Zuletzt gab der Verein bekannt, dass Julian Bode von Hamborn 07 kommt. Der 21 Jahre alte Offensivspieler war in der laufenden Spielzeit Stammkraft bei den Löwen, für die er seit seiner Jugend aufgelaufen ist.

Zuvor wurde vom SV Straelen Innenverteidiger Heni Ben Salah verpflichtet. Der 20-Jährige mit tunesischen Wurzeln wohnt in Homberg und hat schon als Junior beim VfB gespielt. Auch für die U20-Nationalmannschaft Tunesiens hat er fünf Spiele bestritten.

Für das Mittelfeld konnte der VfB Homberg Marcel Kretschmer vom KFC Uerdingen von einem Wechsel überzeugen. Beim KFC ist er ein Urgestein, der 21-Jährige hat dort bereits in der Jugend gespielt. Im Seniorenbereich kommt er auf 20 Regionalligaspiele (zwei Tore) in der Saison 2021/2022 - und aktuell auf achtzehn Einsätze (ein Treffer) in der Oberliga.

Mit Motoki Fukushima wechselt ein Offensivspieler zum VfB, der zuletzt vereinslos war. Er wurde in der gleichen Fußballakademie ausgebildet wie sein künftiger Teamkollege Sakaki Ota.

Vom ETB SW Essen wechselt mit Bilal Akhal ein defensiver Mittelfeldspieler zum VfB. In der laufenden Saison kommt er auf 27 Oberliga-Einsätze für das Team vom Uhlenkrug.

Nermin Badnjevic kommt von der SpVg Schonnebeck an den Rheindeich. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler hat schon als C- und B-Junior das VfB-Trikot getragen, danach ging er als A-Jugendlicher zum VfR Fischeln und 2018 zum FSV Duisburg.

Der erste Zugang war Rechtsverteidiger Jonas Haub. Zwei Jahre - von 2017 bis 2019 - hatte er das Trikot des VfB Homberg in der Oberliga Niederrhein getragen und 2018/2019 seinen Beitrag zum Regionalliga-Aufstieg geleistet, dann schloss er sich dem TVD Velbert an.

Zudem haben Torwart Kenneth Hersey und Kaito Nakamikawa ihre Verträge bleibt beim VfB Homberg verlängert.