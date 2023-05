Ratingen 04/19: Sechs Spieler um den Top-Torjäger verabschiedet - drei Zugänge fix

Ratingen 04/19 hat sechs Spieler beim letzten Heimspiel verabschiedet. Drei Neuzugänge stehen inzwischen auch schon fest.

Nach sechs Siegen in Serie ist die Erfolgsserie von Ratingen 04/19 gerissen. Am Pfingstmontag verlor Germania zuhause gegen den KFC Uerdingen mit 0:2 und verpasste den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz der Oberliga Niederrhein.

Zugleich verabschiedeten sich sechs Spieler bei ihrem letzten Heimspiel vom Publikum. Noah Jecksties, Samed Yesil, Nabil Jaoaudi, Tom Hirsch, Darko Tomic und Pierre Nowitzki werden ab dem Sommer nicht mehr in Ratingen auflaufen. "Wir wünschen ihnen auf diesem Wege alles Gute für die Zukunft und viel Erfolg für die weitere Laufbahn!", teilte der Verein mit.

Mit Tom Hirsch verlieren die Ratinger ihren Top-Torjäger. 17 Treffer erzielte der 27-Jährige in der noch laufenden Spielzeit. Sein Abgang war aber bereits bekannt. Hirsch wechselt zum künftigen Liga-Konkurrenten SV Straelen.

Auch der neue Verein von Pierre Nowitzki steht bereits fest. Auch er läuft weiterhin in der Oberliga Niederrhein auf und trägt ab dem Sommer das Trikot des VfB Homberg. Die Ziele der übrigen Abgänge sind bislang nicht bekannt.

Auf der Gegenseite präsentierte Ratingen vor einigen Tagen den dritten Neuzugang für die kommende Saison. Es handelt sich um Tim Klefisch. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt vom Absteiger 1. FC Monheim. Er hat einen Zweijahres-Vertrag unterzeichnet.

"Tim bringt das mit was ich als Trainer sehen will. Er ist sehr laufstark, dynamisch, kopfballstark und hat eine gute Ballbehandlung", freut sich Trainer Martis Hasenpflug in einer Mitteilung. "Unsere Spielausrichtung passt super zu ihm: Pressing, Gegenpressing, aggressive Zweikampfführung und Kombinationsspiel. Ich freue mich ab dem 1. Juli zusammen mit ihm arbeiten zu dürfen."

Davor verpflichteten die Ratinger bereits Philipp Baum (St. Tönis) und Daniel Nesseler (Drexel Dragons/USA).

Und womöglich klappt es ja auch noch mit der Vizemeisterschaft: Dafür braucht es einen Sieg gegen Meister SSVg Velbert am letzten Spieltag (Freitag, 19.30 Uhr) und passende Ergebnisse der Konkurrenz.