Schonnebeck: Nächster Neuzugang! Ehemaliger U19-Spieler des FC Schalke 04 kommt

Die Spielvereinigung Schonnebeck hat den nächsten Zugang für die kommende Oberliga-Niederrhein-Saison präsentiert.

Die Spielvereinigung Schonnebeck hat sich die Dienste von Marius Heck für die kommende Saison 2023/2024 gesichert. Der 22-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom Liga-Konkurrenten TVD Velbert zum Schetters Busch.

Christian Leben, der Sportliche Leiter der Spielvereinigung Schonnebeck, freut sich über die Neuverpflichtung: "Marius konnte meiner Einschätzung nach sein riesiges Potential in den ersten Seniorenjahren noch gar nicht ganz unter Beweis stellen. Er ist ein flexibler Offensivspieler, der sich sehr robust in den Zweikämpfen behaupten kann und dank seiner außergewöhnlichen Schusstechnik über einen überragenden Torabschluss verfügt, wie wir am Montag in unserem letzten Heimspiel selbst mitverfolgen konnten. Marius soll bei uns eine wichtige Rolle einnehmen, daher sind wir froh, ihn in der neuen Saison in unserem Team willkommen heißen zu dürfen."

Heck begann seine Karriere in der Jugend von Eintracht Trier, bevor er in die Jugendabteilung des FC Schalke 04 wechselte. Dort spielte er sowohl in der U17- als auch in der U19-Bundesliga. Für das U17-Team bestritt der ehemalige U16-Nationalspieler 18 und für die U19-Mannschaft der Schalker vier Begegnungen.

In der Saison 19/20 wechselte er zu Rot-Weiß Oberhausen und zeigte dort in der U19-Bundesliga sein Können. Seit der Saison 2020/21 war er beim TVD Velbert aktiv und konnte dort in der Oberliga Niederrhein in 39 Spielen vier Tore erzielen und vier Assists beisteuern​.

Schonnebeck: Vier Zu- und sieben Abgänge fix

Heck ist nach Yannick Geisler (SSVg Velbert), Nico Wolters (Cronenberger SC) und Torben Simon (Holzwickeder SC) der vierte Sommer-Zugang für die SpVg. Schonnebeck.

Derweil werden Georgios Ketsatis (SV Burgaltendorf), Marwin Studtrucker (Karriereende, wird Co-Trainer in Schonnebeck), Calvin Küper (VfB Speldorf), Louis Jozek (SSV Buer), Wilfried Sarr (FC Kray), Dustin Hoffmann (DJK Adler Union Frintrop) und Nermin Badnjevic (VfB Homberg) den Schetters Busch verlassen.