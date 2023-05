TuS Bövinghausen: Abgang Tyralas der Grund für verfehlten Aufstieg?!

Der Aufstieg in die Regionalliga West ist dem TuS Bövinghausen in dieser Saison am Ende deutlich nicht gelungen. Kapitän Maurice Haar erklärt die Gründe für die enttäuschende Rückrunde.

Für den TuS Bövinghausen geht mit der 2:5-Niederlage gegen die Sportfreunde Siegen eine enttäuschende Rückrunde zu Ende. Auch für Kapitän Maurice Haar ist der Leistungsabfall im Vergleich zur Hinrunde nicht einfach zu erklären: „Es gibt viele Faktoren, ich denke der Kopf hat eine große Rolle gespielt. Viele Spieler mussten es erst einmal verdauen, dass Sebastian Tyrala gegangen ist. Aber kein Vorwurf an seine Nachfolger. Auch `Knappi‘ hat am Ende alles versucht und reingebracht, es hat dann einfach nicht mehr gereicht.“

Der Abgang Tyralas scheint in den Köpfen der Spieler nachhaltig etwas ausgelöst zu haben. „Ich würde die Situation ein bisschen mit der des FC Bayern vergleichen. Da hat man auch gesehen, dass ein Trainer geht, der mit der Mannschaft kommunikativ so gut ist, wie es Tyrala bei uns war. Danach kann man sich schon schwer tun“, resümiert der Kapitän.

Doch auch der mediale Wirbel um den Verein habe die Aufgabe nicht leichter gemacht. „Am Ende sind wir keine Profis. Vielleicht hätten wir mehr den Kopf ausschalten und uns nicht so viel mit den Nebengeräuschen beschäftigen dürfen, dann wäre es wahrscheinlich anders gelaufen“, vermutet Haar.

Der 27-Jährige wird den TuS Bövinghausen im Sommer in Richtung KFC Uerdingen verlassen. Nach vier sehr erfolgreichen Spielzeiten schmerzt es Haar, sich so von dem Verein zu verabschieden: „Für mich ist es sehr ärgerlich. Die Leute sehen am Ende immer nur die Rückrunde, das letzte Spiel. So wollte ich mich auf jeden Fall nicht verabschieden, deswegen habe ich mich nach dem Abpfiff auch extrem geärgert. Es fällt mir nach dreieinhalb Jahren schwer zu gehen, aber wir werden alle in Kontakt bleiben.“

Umbruch in Bövinghausen bereits im Gange

Neben Haar werden den TuS noch etliche weitere Spieler verlassen. Bövinghausen-Boss Ajan Dzaferoski leitet bewusst einen Umbruch ein: „Wir haben jetzt einige Abgänge. Da muss einfach neues frisches Blut her, Leute, die auch 90 Minuten lang richtig durchziehen können und nicht nur 45. Das brauchen wir auf jeden Fall für den Aufstieg und da sind wir gerade dran.“

Vor allem vor dem gegnerischen Tor möchte Dzaferoski in der kommenden Saison ein anderes Gesicht seiner Mannschat sehen: „Wir müssen effektiver werden. Du kannst nicht 20 Chancen haben und vielleicht mal ein Tor machen. In der Oberliga wird nichts verschenkt. Ich habe am Anfang der Saison gesagt, dass hier jeder jeden schlagen kann, das hat sich am Ende auch bewahrheitet.“

Doch in der kommenden Saison will man eine gewisse Dominanz an den Tag legen. Dafür wurden unter anderem Luis Ortmann (FC Lippstadt), Jeron Al-Hazaimeh (Wuppertaler SV) und Marcus Piossek (SV Meppen) als Neuzugänge vorgestellt. Weitere Hochkaräter sollen folgen, um den Aufstieg in der kommenden Saison nachzuholen.