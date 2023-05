Der FC Kray hat den vierten offiziellen Zugang für die kommende Landesliga-Saison 2023/2024 präsentiert.

Justus Jaegers wechselt zur neuen Saison an die Buderusstraße und unterschrieb beim FC Kray einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Der 27-jährige Innenverteidiger kommt mit einer ordentlichen Vita zum FC Kray: seine gesamte Zeit als Fußballer verbrachte Justus beim SuS Stadtlohn. Er durchlief sämtliche Jugendmannschaften und spielte als Senior stets in der ersten Mannschaft, zuletzt als Kapitän in der Bezirksliga des SuS.

Insgesamt absolvierte Justus 50 Spiele in der Oberliga Westfalen für Stadtlohn.

Jaegers zu seinem ersten Vereinswechsel: "Ich habe mein Referendariat in Moers begonnen und bin daher kürzlich nach Essen gezogen. Somit kam der Kontakt zum FC Kray zustande und schon ging alles ganz schnell. Ich spüre hier eine Aufbruchstimmung und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir hier guten und erfolgreichen Fußball spielen."

Jaegers ist nach Pascal Itter (Rot Weiss Ahlen), Marco Gotzeina (ETB Schwarz-Weiß Essen) und Wilfried Sarr (Spielvereinigung Schonnebeck) der vierte Zugang für die kommende Saison.

Zudem gehört laut dem Portal "transfermarkt.de" auch Stürmer Kazuhiro Takahashi zum Krayer Landesliga-Kader 2023/2024. Nach RevierSport-Informationen ist sich der Oberliga-Absteiger auch mit Raphael Koczor, der aktuellen Nummer drei von Rot-Weiss Essen, über eine Zusammenarbeit ab dem 1. Juli 2023 einig. Somit hätten die Krayer zu diesem Zeitpunkt sechs Spieler für die neue Saison fix.

Geht es nach Vereinschef Christoph Klöpper, dann will der FCK in einem Jahr wieder Oberligist sein und eine bessere Rolle spielen als in dieser Saison. Denn die Essener werden sang- und klanglos absteigen. Zwei Spieltage vor Schluss ist der FC Kray mit gerade einmal 23 Punkten nach 38 Spielen Vorletzter. Satte 25 Punkte trennen die Krayer von dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Der FC Kray konnte nur sechs Saisonspiele gewinnen. Zahlen, die in der Landesliga dann deutlich besser werden sollen.