Oberliga Westfalen: Sportfreunde Lotte-Kapitän mit Aufstiegs-Kampfansage

Für die Sportfreunde Lotte lief die Oberliga-Saison nicht wie erwartet. Im kommenden Jahr möchte Kapitän Fatlum Elezi sein Team im zweiten Anlauf zur Regionalliga-Rückkehr führen.

Die Sportfreunde Lotte werden die Saison in der Oberliga Westfalen auf dem vierten Tabellenplatz abschließen. Das steht bereits ein Spieltag vor dem Ende der Spielzeit fest. Obwohl nach dem Abstieg aus der Regionalliga West im letzten Jahr eine möglichst baldige Rückkehr angestrebt wurde, ist die Stimmung am Lotter Kreuz trotzdem durchaus positiv.

Der Grund: Eine zunächst verkorkste Hinrunde (Rang elf im Tableau) konnte mit einem hervorragenden Comeback in der Rückserie (nur zwei Niederlagen) vergessen gemacht machen. Zuletzt fertigte die Mannschaft von Trainer Fabian Lübbers den ebenfalls ambitionierten SV Westfalia Rhynern mit 6:3 ab.

Kapitän Fatlum Elezi resümierte: „Wir sind früh in Rückstand geraten und waren nicht ganz wach. Dass wir auswärts Anlaufschwächen haben, hat sich bisher durch die Saison gezogen. Wir sind aber klar im Kopf geblieben und kannten unseren Plan. Von Minute zu Minute haben wir diesen dann immer besser umgesetzt. Wir sind hungrig geblieben und waren zu 100 Prozent davon überzeugt, dass wir unsere Hausaufgaben erledigen werden.“

Dass die Sportfreunde einen 2:3-Rückstand zur Pause mit vier Treffern im zweiten Durchgang noch zu einem Torspektakel umwandeln konnten, überwältigte den 24-Jährigen: „Wir wussten ganz klar, dass wir die spielerisch bessere Mannschaft sind und haben die Kugel wunderbar laufen lassen. In der Rückrunde sind wir bislang sehr schwer zu schlagen und haben das erneut unter Beweis gestellt. Was in der zweiten Hälfte passiert ist, macht mich unglaublich stolz.“

Der gebürtige Berliner wechselte im vergangenen Sommer von Rot-Weiß Erfurt nach Lotte, nahm die Rolle des Führungsspielers prompt an. In seiner neuen Heimat, dem beschaulichen Lotte im Kreis Steinfurt, fühle er sich „rundum wohl“ und erzählt: „Ich bin in meiner fussballerischen Karriere schon ein bisschen rumgekommen, habe in großen Städten gelebt. In Lotte komme ich aber auch richtig gut klar. Das ist der Grund, warum ich um ein weiteres Jahr verlängert habe. Ich habe Vertrauen in den Trainer und die Jungs, die dem Verein auch nächste Saison treu bleiben.“

Ich bin total davon überzeugt, dass wir nächstes Jahr attackieren werden Fatlum Elezi

In der kommenden Spielzeit wolle Elezi mit den Sportfreunden dann erneut ganz oben angreifen und die Aufstiegsplätze ins Visier nehmen. Nach zwei Jahren Abstinenz soll unbedingt die Regionalliga-Rückkehr her: „Ich bin total davon überzeugt, dass wir nächstes Jahr attackieren werden. Die Qualität dafür haben wir definitiv. Dazu verstehen wir uns intern sehr gut. Wir dürfen diese Hinrunde nicht nochmal wiederholen und müssen zusehen, dass wir gleich von Saisonbeginn an unsere Stärken ausspielen. Für mich persönlich lautet das Ziel ganz klar aufsteigen, ich möchte unbedingt in die Regionalliga.“