Oberliga Westfalen: SC Paderborn II macht Regionalliga-Aufstieg perfekt

Die U21 des SC Paderborn ist der zweite Aufsteiger in der Oberliga Westfalen. Nach dem 2:0-Auswärtssieg gegen den FC Gütersloh ließen die Paderborner ihren Emotionen freien Lauf.

Nach dem 33. Spieltag in der Oberliga Westfalen steht der zweite Aufsteiger in die Regionalliga West fest: Mit 2:0 besiegte der SC Paderborn II auswärts den bereits sicher aufgestiegenen FC Gütersloh im Heidewaldstadion und machte damit den Gang in die höhere Spielklasse klar.

Mit noch einem übrigen Spieltag und vier Punkten Vorsprung auf die Sportfreunde Lotte ist der SCP nicht mehr von einem Aufstiegsplatz zu verdrängen. Da nützte den Sportfreunden der eigene 6:3-Erfolg gegen Westfalia Rhynern auch nichts mehr.

Nachdem die 1386 Zuschauer im Gütersloher Heidewaldstadion in der ersten Halbzeit eine eher chancenarme Begegnung gesehen hatten, brachte SCP-Kapitän Dominik Bilogrevic seine Mannschaft mit einem Foulelfmeter (50.) in Front. Das umjubelte 2:0 erzielte Ilyas Ansah nach einem Konter (78.). Danach gab es auf der Paderborner Bank kein Halten mehr.

Thomas Bertels, Trainer der Zweiten Mannschaft des SCP, war nach dem Abpfiff sichtlich emotional: "Ich freue mich einfach für die Jungs, das haben sie sich verdient. Ich freue mich auch, dass so viele Fans mitgekommen sind, diese Mannschaft hat das einfach verdient. Von mir aus hätten wir auch in der 90. Minute mit 1:0 gewinnen können, wir sind einfach nur überglücklich, das Spiel hier gewonnen zu haben."

Der 36-jährige Ex-Profi war besonders froh darüber, den Aufstieg in Gütersloh geschafft zu haben: "Es ist schon geil im Heidewald. Ich freue mich einfach, dass wir das hier feiern durften, weil das eines der schönsten Stadien im deutschen Amateurfußball ist. Ich glaube, das war das schwerste Spiel, was wir in dieser Saison hatten."

Als Zweite Mannschaft in die Regionalliga aufzusteigen ist überragend für uns Moritz Schulze

Den Erfolg seiner jungen Truppe machte der SCP-Coach vor allem an einer geschlossenen Teamleistung fest: "Wir haben uns Stück für Stück in dieser Spielzeit gesteigert. Die ersten zwei Partien haben wir verloren, da dachte schon jeder, dass wir um den Abstieg spielen. Und so hat sich jeder hier reingearbeitet und jeder hat dann einfach diesen Teamgedanken gelebt. Ich bin stolz auf die junge Mannschaft inklusive den alten Sack hinten in der Abwehr Christian Strohdiek (lacht)."

Moritz Schulze, Keeper der Paderborner, konnte ebenfalls sein Glück kaum fassen: "Als Zweite Mannschaft in die Regionalliga aufzusteigen ist überragend für uns. Es war schon eine spezielle Atmosphäre. Wenn man gegen den ersten Aufsteiger das Ding klarmachen kann, ist das natürlich ein umso schöneres Gefühl."

Nach den üblichen Feierlichkeiten inklusive Bierduschen auf dem Platz wird es für die Ostwestfalen wohl eine lange Nacht werden. Zum Abschluss dieser erfolgreichen Spielzeit wartet am kommenden Wochenende das vorerst letzte Spiel in dieser Liga gegen den 1. FC Gievenbeck, dann können sich die Paderborner noch vor heimischer Kulisse feiern lassen.