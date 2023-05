SF Lotte: Zugang von Regionalliga-Aufsteiger - auch Zehn-Tore-Stürmer kommt

Die Sportfreunde Lotte haben zwei weitere Spieler für die nächste Saison verpflichtet. Ein Außenverteidiger und ein Stürmer kommen.

Noch dürfen die Sportfreunde Lotte leise auf die Rückkehr in die Regionalliga hoffen. Doch ob SFL den Rückstand von vier Punkten auf den Aufstiegsplatz in der Oberliga Westfalen an den letzten beiden Spielen tatsächlich noch aufholen wird, ist zweifelhaft.

So oder so - die Sportfreunde basteln aktuell am Kader für die kommende Saison, um dann erneut eine schlagkräftige Mannschaft zu stellen. In dieser Woche konnten sie zwei weitere Mal Vollzug melden. Mit Georges Baya und Samy Benmbarek hat Lotte zwei Neuzugänge vorgestellt.

Benmbarek weiß wie es ist, in die Regionalliga aufzusteigen. Das ist dem 28-Jährigen erst vor einigen Tagen mit dem FC Gütersloh gelungen. Und zwar als Stammkraft, denn der Defensivspieler bestritt 24 Oberliga-Partien in dieser Saison, gehörte in den letzten Wochen stets zur Startelf des FCG.

Insgesamt kommt Benmbarek auf über 100 Einsätze in der fünften Liga. Er spielte auch schon für Preußen Münster II und den SC Wiedenbrück. Lottes Trainer Fabian Lübbers freut sich in einer Mitteilung über eine "zweikampfstarke Führungspersönlichkeit, die uns auch fußballerisch voran bringt".

Baya ist der zweite Offensiv-Neuzugang aus Rheine

Zudem wechselt ein neuer Stürmer ans Autobahnkreuz. Es handelt sich um Baya. Er kommt vom aktuellen Ligakonkurrenten Eintracht Rheine nach Lotte. Der 29-Jährige erzielte in der laufenden Runde zehn Treffer in 29 Partien und stammt aus dem Nachwuchs des VfL Osnabrück. Er habe sich von den guten Bedingungen in Lotte von einem Wechsel überzeugen lassen, heißt es.

Auffällig: Baya ist bereits der zweite Angreifer, den die Sportfreunde aus Rheine verpflichteten. Fabian Kerellaj geht im Sommer den gleichen Weg. Insgesamt stehen nun sechs Neuzugänge fest. Neben Benmbarek, Baya und Kerellaj sind das die allesamt 19 Jahre alten Talente Max-Niklas Milde (VfL Osnabrück U19), Philipp Schmidt (TuS Bersenbrück) und Christopher Rasper (SC Verl U19).