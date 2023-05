Dortmund: Bövinghausen setzt sich Kreispokal-Krone auf - "Vormachtstellung unterstrichen!"

Der TuS Bövinghausen hat an Christi Himmelfahrt einen ganz besonderen Sieg eingefahren. Der Oberligist gewann im ligainternen Duell gegen den ASC den Kreispokal.

Wichtiger und prestigeträchtiger Erfolg für den TuS Bövinghausen. Vor rund 500 Zuschauern gewann der TuS im Oberliga-Duell beim ASC 09 Dortmund das Kreispokal-Finale mit 2:0.

Maurice Haar (2.), der Bövinghausen Richtung KFC Uerdingen verlassen wird, und Ilias Anan (79.) schossen die Tore für Bövinghausen. Der Verein darf sich nun auch über die Westfalenpokal-Teilnahme in der Saison 2023/2024 freuen.

Christian Knappmann, Trainer des frischgebackenen Dortmunder Kreispokalsiegers, freute sich sehr über diesen Titel. Es war schließlich auch seine erste Trophäe als TuS-Coach.

"Wir sind der verdiente Sieger eines umkämpften Finale. Ich bin stolz auf die Jungs. Sie haben an diesem Tag alles rausgehauen und sich den Titel wahrlich verdient. Der Titel ist für uns extrem wichtig. Wir haben dadurch die Vormachtstellung im Dortmunder Amateurfußball unterstrichen", sagte Knappmann gegenüber RevierSport.

Weiter meinte der Ex-Profi: "Ganz besonders freue ich mich für die Dzaferoski-Familie. Ajan, Safet, Dino, Dejan, Misha und all die anderen, die es mit unglaublicher Leidenschaft möglich machen, dass wir auf diesem Niveau spielen dürfen, haben es einfach verdient Erfolge zu feiern. Dieser Titel gehört auch den genannten Leute. Danke für die bisherige Unterstützung und das Vertrauen."

In dieser Saison wird der Aufstiegszug in die Regionalliga höchstwahrscheinlich ohne Bövinghausen abfahren. Aber in der kommenden Serie will Knappmann dann mit seiner Mannschaft nochmal richtig angreifen. Die jüngsten Transfers der ehemaligen Drittliga-Profis Jeron Al-Hazaimeh (Wuppertaler SV) und Marcus Piossek (SV Meppen) sind ein deutlicher Fingerzeig.

Knappmann betonte noch einmal bei den Verpflichtungen sein Vorhaben: "Für die nächste Saison werden weitere Top-Transfers folgen. Denn wir wollen wieder angreifen und oben mitspielen!"