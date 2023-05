SSVG Velbert: „Es ist mehrfach schiefgegangen, jetzt feiern wir erstmal“

Bei der SSVg Velbert ist nach dem geglückten Regionalliga-Aufstieg die Freude grenzenlos. Die Feier der Meisterschaft begann noch auf dem Platz.

Fünf Spieltage vor Schluss steht die SSVg Velbert als Oberliga-Meister und somit Aufsteiger in die Regionalliga West fest. In der 77. Minute hatte Timo Mehlich die mindestens 300 mitgereisten Velberter Fans erlöst. Nach dem Schlusspfiff gab es kein Halten mehr.

Mitten ins RevierSport-Gespräch mit Trainer Dimitrios Pappas platzte die komplette Mannschaft, um ihm die traditionelle Bierdusche zu verpassen. "Erst einmal freuen wir uns alle, aber so richtig gefeiert wird dann nächste Woche im Heimspiel gegen Kleve." Pappas war die Erleichterung deutlich anzumerken.

"Es ist mein erster Aufstieg als Trainer, auf den wir mit dem gesamten Trainerteam und der Mannschaft lange hingearbeitet haben", freute sich der 43-Jährige. "Das nächste Ziel muss nun lauten, sich als Verein in der Regionalliga zu behaupten. Es wird ein weiter Weg, sich dort zu etablieren."

Am Tag des Aufstiegs lagen die Prioritäten aber woanders: "Jetzt wird aber erst einmal gefeiert." Auch Boss Oliver Kuhn wirkte erleichtert und hatte sich ebenfalls nicht der Bierdusche entziehen können. "Es ist ja mehrfach schiefgegangen, jetzt freuen wir uns einfach über den verdienten Aufstieg und feiern ein wenig, bevor wir es am Freitagabend gegen Kleve so richtig krachen lassen."

TuRU: Kultscher - Bimpek, Rey Alonso, Reitz, Nakano (65. Conde) - Darwish, Taguchi, Özden, Inoue (88. Harth), Wollert - Yavuz. Kultscher - Bimpek, Rey Alonso, Reitz, Nakano (65. Conde) - Darwish, Taguchi, Özden, Inoue (88. Harth), Wollert - Yavuz. SSVg: Lenz - Duschke, Kaya (80. Remmo), Abdel Hamid, Urban - Schiebener, Erwig-Drüppel, Diallo, Geisler, Hilger (61. Nnaji) - Machtemes. Tor: 0:1 Mehlich (77.) Zuschauer: 450 Schiedsrichter: Jonah Besong

Kapitän Robin Urban hatte sich zur Feier des Tages die Haare blau eingefärbt: "Einen Aufstieg muss man selbst miterlebt haben. Das ist einfach unbeschreiblich. Wir sind alle so glücklich nach der langen Saison. Die Köpfe sind leer. Die Bierduschen waren jetzt aber erstmal Pflicht."





Der Abend in Velbert dürfte auf jeden Fall noch lang werden, die Nacht vielleicht auch. Die Aufstiegs-Shirts rochen schnell nach Bier, am Ende wurden die Haare aller Spieler blau gefärbt. Der verdiente Aufsteiger wird die Nacht zum Tag machen.