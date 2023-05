ETB SW Essen: Zwei Neue von Knappmann-Mannschaft im Anflug - Koczor kommt nicht

Der ETB Schwarz-Weiß Essen plant dieser Tage sehr fleißig die neue Saison. Die nächsten externen Zugänge sind im Anflug auf den Uhlenkrug.

Nach einem kurzen Intermezzo beim TuS Bövinghausen steht Nico Bosnjak (20) vor einem Wechsel zum ETB Schwarz-Weiß Essen.

Das erfuhr RevierSport am Rande der 1:2-Niederlage der Mannschaft von Trainer Christian Knappmann gegen Westfalia Rhynern - RS berichtete.

Nico Bosnjak steht erst seit Januar 2023 in Dortmund-Bövinghausen unter Vertrag und wird nach nur einem halben Jahr seine Zelte beim TuS abbrechen und nach Essen zurückkehren. Denn der ETB wird nach dem FC Kray seine zweite Station in der Ruhrmetropole sein.

Und der jüngere Bosnjak-Bruder - wohin es Luka Bosnjak (25) verschlägt, ist noch offen - soll nicht der einzige Neuzugang aus Bövinghausen sein: Auch Florian Usein steht vor einem Engagement am Uhlenkrug. Der Linksverteidiger lief in dieser Saison bisher 24 Mal für TuS Bövinghausen auf und erzielte zwei Treffer, kam jedoch meist von der Bank. Usein und Bosnjak spielten in der Saison 2021/22 gemeinsam in Kray.

ETB Schwarz-Weiß Essen: Koczor kein Thema mehr

Derweil wird Raphael Koczor nicht im Essener Süden im Sommer aufschlagen. Denn wie RevierSport erfuhr, war der dritte Torwart von Rot-Weiss Essen, der keinen neuen Vertrag an der Hafenstraße erhält, bei den RWE-Verantwortlichen ein Thema. Doch dieser Transfer wird nicht zustandekommen.

Und nicht nur von der Kaderplanung, sondern auch aus dem Marketingbereich des ETB gibt es Neuigkeiten: Mit der Versicherungsagentur "Gothaer Becker & Brencher" hat der ETB SW Essen einen neuen Trikotsponsor ab der kommenden Saison gewonnen. Der Vertrag mit dem künftigen Partner wurde über vier Jahre abgeschlossen.

"In unseren Gesprächen haben wir schnell eine gemeinsame Idee für die kommenden Jahre entwickelt und uns auf eine Erweiterung der Partnerschaft verständigt", wird ETB-Koordinator Günther Oberholz zitiert. "Besonders freut mich, dass wir einen unserer schon bestehenden Partner des ETB begeistern und somit überzeugen konnten, das Engagement weiter auszubauen."