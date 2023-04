Cronenberger SC: Trotz fast sicherem Abstieg - ein Neuzugang nach dem anderen

Der Cronenberger SC wird höchstwahrscheinlich aus der Oberliga Niederrhein absteigen. Die Kaderplanung für den Neustart läuft auf Hochtouren.

Dass der Cronenberger SC nach vier Oberliga-Jahren in der nächsten Saison wieder in der Landesliga spielen wird, ist keine gewagte Prognose. Die Wuppertaler stehen mit 15 Punkten Rückstand in der Abstiegszone der Oberliga Niederrhein. Das Positive daran: Sie haben bereits Planungssicherheit für die kommende Spielzeit.

Und das nutzt der CSC bereits vollumfänglich aus. Acht Neuzugänge stehen für die Spielzeit 2023/24 bereits fest, am Montag präsentierte Cronenberg die jüngste Verpflichtung. Es handelt sich um Dylan Oberlies.

Der 24-jährige Abwehrmann kommt vom FC Remscheid, bringt aber auch schon die Erfahrung von 61 Oberliga-Einsätzen mit nach Wuppertal. Die sammelte er für Ratingen 04/19, TuS Ennepetal und TVD Velbert. In der Jugend lief Oberlies für den VfL Bochum und Wuppertaler SV auf.

"Oberlies passt perfekt in die neue Ausrichtung des CSC und wird direkt eine Schlüsselrolle im Abwehrverbund einnehmen", freut sich der Klub in einem Facebook-Beitrag über den Transfer.

Zuvor gaben die Cronenberger bekannt, dass Luis Rosenecker, Alexandru-Mihai Haba (beide 1. FC Wülfrath), Dominik Schäfer (BSV Menden), Kevin Momayi (FSV Vohwinkel), Prosper Malua-Kikangila (TSV Ronsdorf), Luka Jahnke (SSVg Velbert U19) sowie Ayyoub Ichoutene (SG Unterrath U19) ab dem Sommer für das Team von Trainer Kai Schwertfeger auflaufen werden.

Und auch aus dem bisherigen Kader gibt es trotz des nahenden Abstiegs bereits erste Zusagen. Julian Kray, Jean Baumgarten, Marten Meier sowie Julian Kanschik werden dem Verein erhalten bleiben.

Demgegenüber stehen laut der Datenbank von transfermarkt.de die sicheren Abgänge von Dominik Heinen, Timo Leber, Phil Knop (alle FC Remscheid), Nico Wolters (Spvg. Schonnebeck), Niklas Burghard sowie Tobias Orth (beide FSV Vohwinkel).