SSVg Velbert: 154-maliger Drittligaspieler kommt

Die Sport-und Spielvereinigung Velbert ist auf dem Weg in die Regionalliga West kaum noch aufzuhalten. So plant der aktuelle Oberliga-Niederrhein-Spitzenreiter schon die neue Saison.

Die SSVg Velbert hat einen kleinen Transfercoup gelandet. Der Oberligist, der demnächst aller Voraussicht nach in der Regionalliga West spielen wird, hat sich aus dieser Liga einen aktuellen Mannschaftskapitän geschnappt.

Nämlich Markus Pazurek vom 1. FC Kaan-Marienborn. Der 34-jährige defensive Mittelfeldspieler absolviert aktuell im Trikot der Siegener eine starke Saison in der 4. Liga.

Der Kaan-Kapitän hat in dieser Saison bereits elf Tore erzielt und sieben Vorlagen gegeben. In Velbert soll er die Lücke füllen, die Yannick Geissler zum Ende der Saison bei der SSVg hinterlässt. Geissler wechselt bekanntlich aus beruflichen Gründen zur Spielvereinigung Schonnebeck nach Essen.

Vor seinem Engagement in Kaan-Marienborn war Pazurek Kapitän der U23 von Borussia Mönchengladbach und kann insgesamt auf 154 3. Liga Spiele für Fortuna Köln und den 1. FC Saarbrücken zurückblicken. In der Regionalliga brachte es Familienvater Pazurek auf 176 Begegnungen und 28 Treffer. Pazurek unterschrieb an der Velberter Sonnenblume einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

"Dass wir Markus an Land ziehen konnten, freut uns sehr. Er ist ein erfahrenen Spieler, der trotz seines Alters von 34 Jahren immer noch in Topform ist. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und wünschen viel Erfolg in Velbert", sagt Oliver Kuhn, erster Vorsitzender der SSVg Velbert.

Die Bergischen liegen acht Spieltage vor Toreschluss in der Oberliga Niederrhein neun Punkte vor dem ärgsten Verfolger ETB Schwarz-Weiß Essen. Jedoch hat Velbert ein Spiel weniger als Essen absolviert. Am kommenden Sonntag (23. April, 15 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt es zum direkten Duell zwischen dem ETB und der SSVg. Mit einem Sieg am Uhlenkrug würden die Velberter den Aufstieg so gut wie perfekt machen.