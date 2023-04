Oberliga Niederrhein: Derbyniederlage bei Trainerpremiere - Kray unterliegt Schon

In der Oberliga Niederrhein verlor der FC Kray das Derby beim Trainerdebüt von Sebastian Amendt gegen die Spvg Schonnebeck mit 2:4.

2:4 hieß es nach 90 Minuten zwischen dem FC Kray und der Spvg Schonnebeck in der Oberliga Niederrhein. Ein Ergebnis, welches vor dem Spiel wohl kaum ein Krayer unterschrieben hätte. Nach drei Minuten im Spiel wären dann wohl aber beinahe alle mit diesem Endergebnis zufrieden gewesen.

Denn die Spvg Schonnebeck startete wie die Feuerwehr in die Partie und führte nach Toren von Kingsley Sinclair (1.) und Robin Andre Brandner (3.) bereits mit 2:0. Nach 19 Minuten erzielte erneut Sinclair dann noch das dritte Tor und die Krayer hatten eine hohe Klatsche zu befürchten. Allerdings schaltete das Team von Trainer Dirk Tönnies dann einen Gang runter.

Ganz zur Unzufriedenheit des Trainers: „Nach den schnellen ersten drei Toren haben wir das Fußballspielen komplett eingestellt. Wir haben den Gegner unnötig stark gemacht und nicht mehr gemacht, was uns stark gemacht hat. Auch in der zweiten Halbzeit haben wir gar nicht stattgefunden und Kray unnötig im Spiel gehalten.“

Diese Spielweise führte dann vor der Halbzeit auch noch zu einem Tor für Kray durch Luca Kazelis (31.). Und nach der Halbzeit zum Anschluss per Handelfmeter in Person von Amed Öncel (60.). Kray schaffte es dann aber nicht eine der guten Torchancen zu nutzen und so setzte Tarkan Yerek der Partie den Schlusspunkt (89.).

FC Kray: Fauseweh - Redier, Ko, Köse, Öncel, Uzukwu – Kamboua (88. Beira), Kazelis, Gusic – Takahashi (88. Saso), Nakano Fauseweh - Redier, Ko, Köse, Öncel, Uzukwu – Kamboua (88. Beira), Kazelis, Gusic – Takahashi (88. Saso), Nakano SpVg Schonnebeck: Lingk - Mourtala, Bloch, Sarr (58. Woldenberg), Skuppin - Brandner, Jesic (70 Yerek), Bloch, Hoffmann (75. Minewitsch), Nikolai, Kern – Sinclair (70. Badnjevic) Tore: 0:1 Sinclair (1.), 0:2 Brandner (3.), 0:3 Sinclair (19.), 1:3 Kazelis (31.), 2:3 Öncel (60.), 2:4 Yerek (89.) Schiedsrichter: Lukas Luthe Zuschauer: 248

„Gott sei Dank haben wir dann in der Schlussphase den Deckel draufgemacht, sonst hätten wir bis zur letzten Sekunde gezittert. Wir müssen die Geschichte cleverer angehen, Kray hatte uns die Räume ermöglicht und die haben wir nicht genutzt. Wir hatten eine zu hohe Fehlpassquote, waren zu unkonzentriert und haben aufgrund fehlender Aggressivität auch zu viel zugelassen“, kritisierte Tönnies seine Mannschaft im Folgenden deutlich.

Amendt war sich des Risikos von Umstellungen bewusst

Auf der anderen Seite hatte sich der Neu-Trainer Sebastian Amendt den Start in seine Debütpartie für den FC Kray anders ausgemalt: „Wir haben uns den Start natürlich anders vorgestellt. Aber klar, Veränderungen bringen auch immer ein gewisses Risiko. Ich habe leider einfach gemerkt, dass es viel zu einfach war die Bälle hinter unsere Kette zu spielen. Einfach weil meine Spieler es gewohnt waren in anderen Räumen zu agieren. Das ist im Laufe des Spiels dann besser geworden.“

Trotzdem zeigte sich Amendt nach Schlusspfiff zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, auch weil es nicht mehr wirklich um Punkte geht, sondern eher um die Entwicklung seines Teams: „Wir haben gesehen, dass wir in der zweiten Halbzeit viele spielerische Aktionen nach vorne bringen konnten. Wir waren dort viel dominanter und ballsicherer. Nichtsdestotrotz waren wir vor dem Tor zu ungefährlich. Aber meine Mannschaft hat Moral gezeigt. Ich bin mit der Entwicklung in der Partie zufrieden. Aber es liegt noch viel Arbeit vor uns, jetzt sind wir erstmal enttäuscht.“