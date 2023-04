Oberliga Niederrhein: Regionalliga-Aufstieg für ETB kein Thema mehr - Suche nach Futkeu-Ersatz läuft

Auch wenn der Aufstieg in die Regionalliga für den ETB Schwarz-Weiß Essen in weite Ferne gerückt ist, will Trainer Damian Apfeld das Maximum aus der Saison herausholen.

In der Hinrunde träumten die Fans des ETB Schwarz-Weiß Essen noch von einem Aufstieg aus der Oberliga Niederrhein in die Regionalliga West. Der ETB startete furios in die Spielzeit 2022/2023. Zeitweilig setzten sich die Essener sogar an der Tabellenspitze fest und hielten sich danach weiter konstant in der Spitzengruppe der Liga.

Zuletzt grüßte der ETB am 11. Spieltag von der Tabellenspitze. Mittlerweile hat sich jedoch der Aufstiegsaspirant von der SSVg Velbert ganz oben festgesetzt und sich ein komfortables Polster zum VfB Hilden auf Platz zwei aufgebaut. Die Essener belegen derzeit Platz drei mit 13 Punkten Rückstand zur Spitze. Trotz allem will Cheftrainer Damian Apfeld das Maximum aus der guten Spielzeit herausholen.

„Der Aufstieg ist kein Thema bei uns. Am Anfang der Saison haben wir uns da rein entwickelt und richtig guten Fußball gezeigt. Dennoch wollen wir den maximalen Erfolg aus dieser Spielzeit rausholen. Unser Ziel ist es, die Saison mindestens unter den besten fünf zu beenden, auch Platz zwei wäre ein Riesenerfolg für uns und würde die gute Saison von uns abrunden”, erklärte Apfeld in Bezug auf die Ziele seiner Mannschaft.

Rein rechnerisch ist dennoch alles drin. Derzeit hat der ETB ein Spiel weniger gespielt als der Tabellenführer aus Velbert. Auch die Formkurve der Essener zeigte zuletzt wieder nach oben. Aus den letzten fünf Partien konnten 12 Punkte geholt werden. Am morgigen Sonntag fährt der ETB als Favorit zum abstiegsbedrohten SC Union Nettetal.

Topstürmer vor Abgang - Planungen für die nächste Saison laufen

In der laufenden Saison spielte sich besonders Stürmer Noel Futkeu in den Fokus. Mit bislang 28 erzielten Treffern führt der Angreifer die Torschützenliste in der Oberliga Niederrhein an. Durch seine starken Leistungen wurden natürlich auch andere Vereine auf den 20-jährigen Aufmerksam. Sehr wahrscheinlich wird Futkeu den Verein nach Saisonende verlassen.

Neben Rot-Weiss Essen und anderen Vereinen, soll auch der FC Twente aus der niederländischen ersten Liga an einer Verpflichtung des Stürmers interessiert sein, RevierSport berichtete.

Zwar befinden sich die Essener derzeit schon in den Planungen für die nächste Spielzeit, bis ein etwaiger Ersatz für den Toptorjäger präsentiert wird, kann es jedoch noch ein wenig dauern. „Natürlich sind wir derzeit in den Planungen für die neue Saison und halten auch Ausschau nach einem neuen Stürmer, jedoch werden wir in den nächsten Wochen noch keinen Spieler präsentieren können. Derzeit müssen wir erst einmal abwarten und schauen, wie sich die Struktur im Kader entwickelt”, erklärte Apfeld in Anbetracht der kommenden Spielzeit.