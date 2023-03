Tauziehen um Noel Futkeu: So ist der Stand beim FC Twente und bei Rot-Weiss Essen

Das Tauziehen im Noel Futkeu geht weiter: Noch hat der heißbegehrte 28-Tore-Mann des ETB Schwarz-Weiß Essen keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen.

28 Spiele, 28 Tore: Diese Bilanz und sein großes Potential, das noch längst nicht ausgeschöpft ist, machen Noel Futkeu in der Branche sehr begehrt.

Der Stürmer des Fünftligisten ETB Schwarz-Weiß Essen hat zuletzt sogar das Interesse des niederländischen Top-Klubs FC Twente geweckt. Der 20-Jährige spielte beim Test gegen den VfL Bochum - RevierSport berichtete - 45 Minuten mit und überzeugte. Nach RevierSport-Informationen hat Futkeu den Twente-Verantwortlichen Kopfschmerzen, in positiver Hinsicht bereitet, und soll in einem Probetraining noch einmal unter die Lupe genommen werden.

"Er hat in einem 4-3-3-System als Spitze agiert und gegen einen erfahrenen Gegenspieler wie Anthony Losilla überzeugt. Die Rückmeldungen waren überaus positiv. Wir freuen uns natürlich, dass Noel bei den Twente-Verantwortlichen punkten konnte", berichtet Andreas Winkler, Futkeus Berater, gegenüber RevierSport.

Die Liste der Interessenten wie Borussia Mönchengladbach II, FC Schalke 04 II, Fortuna Düsseldorf II, Wuppertaler SV und Klubs aus der 3. Liga ist lang. Und auch Rot-Weiss Essen, wo Futkeu vor drei Jahren noch unter Vertrag stand, hat den Torjäger aus dem Süden der Ruhrmetropole auf der Liste.

Winkler verrät: "Natürlich kennen Jörn Nowak und ich uns sehr gut. Er hatte mich zuletzt gefragt, ob Noel schon eine Entscheidung getroffen hat. Das habe ich verneint. Daraufhin hat RWE ihn ein weiteres Mal beobachtet."

Interessant: Nach RS-Infos war eine RWE-Delegation um Cheftrainer Christoph Dabrowski beim Spiel des ETB in Ratingen (12. Februar) vor Ort. Vor dem Ratingen-Spiel hatte Futkeu acht- und nach der Partie neunmal getroffen. Doch in Ratingen, wo der ETB 1:4 unterlag, erwischte er einen torlosen und rabenschwarzen Tag.

Winkler, der einst Spieler wie Marlon Ritter und auch Mesut Özil über Rot-Weiss Essen in die Profifußball-Welt herausbrachte, ergänzt: "Es gibt wirklich viele Angebote für Noel. Wir sortieren aktuell alles und werden dann entscheiden, was das Beste ist für die Zukunft des Jungen, der in den letzten Wochen noch einmal einen Entwicklungsschritt nach vorne gemacht hat. Wir haben da auch überhaupt keinen Zeitdruck. Aber klar: Irgendwann will auch Noel wissen, wo seine Reise ab dem 1. Juli weitergeht."