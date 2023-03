Oberliga Niederrhein: Landesliga droht - TuRU Düsseldorf bringt Nullnummer nicht nach vorne

TuRU Düsseldorf gehört irgendwie zum Inventar der Oberliga Niederrhein. Das könnte sich bald ändern.

TuRU Düsseldorf kommt einfach nicht vom Fleck. Auch am 29. Spieltag der Oberliga Niederrhein konnte das Team von Francisco Carrasco mit dem 0:0 vor 250 Zuschauern an der Feuerbachstraße gegen den SV Sonsbeck keinen Boden auf die Konkurrenz gutmachen.

Dabei wäre ein Dreier an diesem Spieltag so wichtig gewesen. Selbst TuRUs Ehrenpräsident Heinz Schneider, der mit seinem Verein leidet, verkündete im Stadionmagazin: „Drei Punkte müssen dieses Mal in Oberbilk bleiben, ansonsten werden wir wohl in der kommenden Saison in der Landesliga spielen“.

Der Oberliga-Dino steht tatsächlich vor dem bitteren Gang eine Etage tiefer. Dabei war TuRU unterm Strich über 90 Minuten klar am Drücker. Immer wieder kamen die Oberbilker gefährlich in die Sonsbecker Box und stellten dort unangenehme Fragen.

Die Gäste selbst hingegen kamen maximal aus der zweiten Reihe zum Abschluss. Am Ende zählte dies alles nicht. Der Punktgewinn half, wenn überhaupt, Heinrich Losing und seiner Truppe. „Wir wollten hier auf keinen Fall verlieren, um TuRU nicht noch einmal Mut zu machen. In einem intensiven Spiel ist uns das auch gelungen. Der Punktgewinn zu null nach zwei Niederlagen tut gut“, konsternierte der Gästetrainer. „Am Mittwoch im Derby gegen Kleve wollen wir nachlegen. Unsere Anlage wird brennen“, fieberte Losing bereits dem Duell in der Englischen Woche entgegen (19:30 Uhr, Hauptplatz Parkstraße).

TuRU: Kultscher - Reitz, Rey Alonso, Erginer (73. Yakumaru) - Taguchi, Özden, Nakano, Inoue, Yavuz (80. Mc Gregor), Wollert - Darwish. Kultscher - Reitz, Rey Alonso, Erginer (73. Yakumaru) - Taguchi, Özden, Nakano, Inoue, Yavuz (80. Mc Gregor), Wollert - Darwish. Sonsbeck: Weichelt - Lu, Terfloth (78. Andich), Meier, Schoofs - Elspaß (78. von Zabiensky), Massold (85. Baek), Pütz, van de Loo, Janßen (76. Nonaka) - Keisers. Schiedsrichter: Christian Szewczyk (Wuppertal). Zuschauer: 250

Der Aufsteiger spielt eine solide Saison. „Die Liga ist mit sechs Absteigern knallhart. Wir sind noch lange nicht durch“, weiß Sonsbecks Trainer, was noch auf sein Team zukommt.

In Oberbilk macht man gute Miene zum bösen Spiel. Lukas Reitz hat die Mannschaft noch lange nicht aufgegeben. „Natürlich glauben wir noch an den Klassenerhalt, zu 100 Prozent“, verriet der TuRU-Kapitän nach den 90 Minuten im RevierSport-Gespräch. „Wenn du unten drin stehst, hast du einfach nicht das nötige Glück. Das war ärgerlich, weil wir ein super Spiel gemacht haben. Wie schwer es wird, sehen wir, wenn wir auf die Tabelle gucken“, wusste Reitz, der gerade die Zusage für die neue Saison, ligaunabhängig, gemacht hat, dass die Landesliga mit dem Punktgewinn dennoch ein weiteres Stück näher gerückt ist.

„Wie gut, dass wir drei Spiele diese Woche haben. In Schonnebeck müssen wir jetzt alles reinwerfen und drei Zähler mitbringen“, gab es eine klare Ansage vom Kapitän vor dem Duell am Mittwoch (19:30 Uhr, Schettersbusch). Sollten die Düsseldorfer auch hier nicht gewinnen, dürften die Planungen nur noch in eine Richtung gehen - eine Etage runter.