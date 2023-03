Oberliga Niederrhein: Serie von ETB und Futkeu geht weiter, Abstiegskampf spitzt sich zu

29. Spieltag der Fußball-Oberliga Niederrhein: Der ETB Schwarz-Weiß Essen setzt seine Serie fort, genau wie Stürmer Noel Futkeu. Im Abstiegskampf bleibt es spannend.

Ob im Titelrennen der Oberliga Niederrhein noch einmal Spannung aufkommen wird? Vermutlich nicht, dafür punktet Spitzenreiter SSVg Velbert einfach zu konstant.

Die Niederbergischen gewannen ihr Spiel am Samstag souverän mit 4:0 gegen Union Nettetal, während der ohnehin abgeschlagene Verfolger VfB Hilden beim 0:1 gegen die Spvg. Schonnebeck patzte.

Besser machte es der ETB Schwarz-Weiß Essen an diesem Sonntag. Das Team von Damian Apfeld gewann sein Heimspiel gegen Schlusslicht FSV Duisburg mit 4:1 und schob sich an Hilden vorbei auf den zweiten Platz. Für die Essener war es bereits der vierte Sieg in Serie. Der Rückstand auf Velbert beträgt dennoch zehn Punkte.

Fast schon erwartungsgemäß trug sich Noel Futkeu auch gegen den FSV in die Torschützenliste ein. Das zwischenzeitliche 2:0 war bereits das 28. Saisontor des Youngsters - und das neunte in den vergangenen fünf Partien.

Spannend geht es hingegen im Tabellenkeller zu. Hier setzte der MSV Düsseldorf ein Ausrufezeichen. Der Aufsteiger gewann das direkte Duell mit 4:0 beim 1. FC Monheim - und tauschte die Plätze mit dem Gegner. Die Düsseldorfer liegen nun über dem Strich, die Monheimer auf dem ersten Abstiegsplatz. Sie haben allerdings eine Partie weniger absolviert.

Knapp über dem Strich steht weiterhin der VfB Homberg. Doch glücklich lief das sonntägliche Heimspiel gegen den TVD Velbert nicht aus Sicht der Duisburger. Denn nach dem Führungstor von Samuel Owusu (67.) sah es lange so aus, als könnte der VfB einen großen Sprung machen.

Dann folgte allerdings der Last-Minute-Ausgleich durch Velberts Denzel Adjei (89.) - und so stehen die Homberger doch nur zwei Punkte über dem Strich. Auch der SV Sonsbeck rangiert nahe der Abstiegszone, konnte TuRU Düsseldorf beim torlosen Remis aber auf Distanz halten.

TuRU liegt inzwischen zehn Punkte hinter dem rettenden Ufer zurück und kann sich allmählich auf die Landesliga einstellen. Noch tiefer drin stecken der FC Kray und der Cronenberger SC, bei denen die Hoffnung auf ein Wunder allmählich erlischt: Kray unterlag Germania Ratingen mit 0:2, Cronenberg verlor nach Führung mit 1:3 beim 1. FC Kleve.

Damit verschafften sich die Klever einen Sieben-Punkte-Puffer nach unten. Der wird womöglich noch hilfreich, denn einschließlich der Spvg. Schonnebeck auf Platz neun kann sich kein Team des Klassenerhalts sicher sein.