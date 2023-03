KFC Uerdingen: Benefizspiel für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien geplant

Der KFC Uerdingen wird gemeinsam mit Türkspor Krefeld ein Benefizspiel zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien veranstalten.

Über einen Monat sind die schrecklichen Erdbeben in der Türkei und Syrien nun her. Bei der schlimmsten Naturkatastrophe seitdem Erdbeben 2010 in Haiti wurden über 50.000 Menschen getötet, mehr als 110.000 verletzt und noch viel mehr Menschen verloren ihr Hab und Gut. Die Bilder aus der Gegend erschüttern noch heute.

Die Erbebenopfer benötigen dringend Spenden. Viele Hilfsorganisationen sind seit Wochen im Einsatz um möglichst viele Spenden ins Katastrophengebiet zu bekommen. Trotz schon großen Erfolgen und vielen Spenden, die auf der ganzen Welt gesammelt werden konnten, wird immer noch eine Menge benötigt. Viele Menschen haben weiterhin kein Dach über dem Kopf und Leben unter dem Existenzminimum.

Deswegen setzt sich nun auch der KFC Uerdingen für die Erdbebenopfer ein. Zusammen mit dem Krefelder Verein Türkspor Krefeld, daheim in der Kreisliga B, werden die Uerdinger ein Benefizspiel veranstalten. Am kommenden Sonntag (19.03.2023) soll das Spiel um 15 Uhr angepfiffen werden. Als Spielort ist das Grotenburg-Stadion vorgesehen, wo die Uerdinger am Tag zuvor auch ihr Liga-Spiel in der Oberliga Niederrhein gegen den SC St. Tönis (Samstag, 18. März, 18 Uhr) bestreiten werden.

Sämtliche Erlöse aus Ticketing, Catering und den aufgestellten Spendendosen des Benefizspiels gehen an eine Hilfsorganisation zu Gunsten der Erdbebenopfer. Der Eintritt kostet 10 Euro für Vollzahler und 5 Euro ermäßigt für Schüler, Auszubildende, Studenten und Schwerbehinderte. Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt. Im Block N werden außerdem auch VIP-Karten zum Preis von 45 EUR angeboten. In diesem Paket sind Speisen und Getränke im VIP-Bereich hinter der Südtribüne enthalten.

Eintrittskarten sind ab sofort online unter www.lms-ticket.de/kfc-uerdingen sowie in allen LMS-Vorverkaufsstellen (z. B. MedienCenter auf der Rheinstraße, Foto Fuchs, Apotheke am Markt oder KFC-Geschäftsstelle) erhältlich.