FC Gütersloh: Regionalliga-Lizenz beantragt - Hesse wünscht sich mehr Konstanz

Der Oberliga-Tabellenfünfte FC Gütersloh hat den Aufstieg im Blick und steht im Westfalenpokal-Halbfinale. Kürzlich schaute sogar DFB-Präsident Bernd Neuendorf im Heidewald vorbei.

Der FC Gütersloh spielt noch in zwei Wettbewerben vorne mit. Die Mannschaft vom Heidewald hat als Oberliga-Fünfter nur drei Punkte Rückstand auf einen Aufstiegsplatz und steht im Westfalenpokal-Halbfinale. Trainer Julian Hesse wünscht sich mehr Konstanz, um die ambitionierten Ziele zu erreichen.

Ein Sieg und ein Unentschieden - eigentlich keine schlechte Bilanz zum Restrundenstart. Güterslohs Trainer Hesse ist trotzdem nicht vollständig zufrieden mit der Punkteausbeute. "Wir sind aus zwei Spielen mit vier Punkten rausgekommen, ich glaube aber, dass wir in beiden Spielen die bessere Mannschaft waren. Der einzige Unterschied ist, dass wir uns in einem Spiel für unsere Leistung belohnt haben, im anderen nicht", bilanziert er.

Um den angepeilten Klassensprung zu schaffen, benötige es noch etwas mehr Konstanz. "Wir müssen ruhigere Entscheidungen im letzten Drittel treffen. Noch ist es so, dass wir in vielen Spielen ein Chancenübergewicht im Vergleich zum Gegner haben und am Ende trotzdem unentschieden spielen oder knapp verlieren. Da müssen wir mehr Effektivität reinbekommen", sagt Hesse.

Trotzdem laufen in Gütersloh im Hintergrund schon erste Vorbereitungen für eine mögliche Regionalliga-Spielzeit 2023/24. Der ehemalige Zweitligist hat vorausschauend die Lizenz für die nächsthöhere Spielklasse beantragt und könnte seine Heimpartien auch im geliebten Ohlendorfstadion im Heidewald austragen.

"Die Saison ist lang, es sind noch viele Spiele. Aber wir haben ambitionierte Ziele ausgegeben und möchten die natürlich auch erreichen", berichtet der Coach.

Als zweites Ziel nennt Hesse den Einzug ins Westfalenpokalfinale und dann eventuell sogar die erste Runde des DFB-Pokals. Dafür müssen die Gütersloher jedoch erst den Tabellennachbarn ASC 09 Dortmund im Halbfinale schlagen. "Ich glaube, das ist das schwierigste Los, was wir hätten bekommen können. ASC Dortmund ist einfach eine gute Mannschaft und dazu ist es noch ein Auswärtsspiel", kommentiert der 34-jährige die Auslosung. "Nichtsdestotrotz werden wir alles versuchen, um ins Finale einzuziehen."

Möglicherweise wird der Klub dabei sogar einen prominenten Fan aus Frankfurt haben. Denn erst kürzlich konnte der FCG Bernd Neuendorf bei seinem Sponsorenabend begrüßen. Der DFB-Präsident, der es sich nicht nehmen ließ, ein wenig über seine Visionen für den DFB zu plaudern, folgte wohl einer Einladung des Gütersloher Vorstandsmitglieds Hermann Korfmacher, der selbst auf eine lange Karriere als Sportfunktionär beim DFB und WDFV zurückblicken kann.