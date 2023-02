Oberliga Niederrhein: Unentschieden für Uerdingen, ETB und SSVg Velbert gewinnen 7:0

Der ETB SW Essen hat sich mit einem echten Kantersieg zurückgemeldet. Im Spitzenspiel zwischen dem KFC Uerdingen und TVD Velbert wurden die Punkte geteilt.

26. Spieltag in der Oberliga Niederrhein und erst zum zweiten Mal in dieser Spielzeit fanden alle zehn Spiele am Sonntag statt. Lediglich der SC Union Nettetal durfte sich ausruhen. Im Topspiel zwischen dem TVD Velbert und dem KFC Uerdingen gab es eine Punkteteilung, ETB SW Essen gelang nach drei Niederlagen ein klarer Sieg.

Doch zunächst zum Spitzenreiter: Die SSVg Velbert hat im Duell Erster gegen den Letzten das nächste Ausrufezeichen gesetzt. Denn gegen den FSV Duisburg war das Spiel nach nur 26 Minuten gelaufen. Robin Hilger (9.) Hinata Gonda (12./22.) und Tristan Duschke sorgten für eine frühe 4:0-Führung. Nach der Halbzeit erhöhten Hilger (51./85.) und Yasin-Cemal Kaya (76.) auf 7:0.

Der Dritte empfing den Sechsten zum Topspiel in Velbert. KFC Uerdingen war zu Gast bei der TVD und wollte den Aufwärtstrend nach dem 1:0-Sieg über den FSV Duisburg bestätigen. Doch die Velberter zeigten sich zuletzt in guter Verfassung, holten in diesem Jahr sieben Punkte aus drei Spielen und kletterten bis auf Platz drei. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Alexander Lipinski die Gäste in Führung (53.). Doch per Strafstoß besorgte Florian Schikowski einen Endstand, der wohl keinem aktuell weiterhilft (69.).

Noch schlechter als die Uerdinger ist der ETB Schwarz-Weiß Essen in das Jahr 2023 gestartet. Nach drei Niederlagen gelang dem Team von Damian Apfeld nun aber ein Kantersieg gegen den abstiegsbedrohten Cronenberger SC. Nach dem frühen Führungstreffer von Noel Futkeu (12.) begünstigte eine Rote Karte gegen Niklas Burghard (32.) das Essener Schützenfest. Ein Dreierpack von Marcello Romano (40./45+1./55.), Bünyamin Sahin (52.), Futkeus zweiter Treffer (57.) und Mehmet Dalyanoglu (74.) schraubten das Ergebnis auf 7:0.

Am anderen Tabellenende hat sich der FC Kray noch nicht aufgegeben. Gegen den FC Monheim überraschte das Team von Christian Knappmann mit einem 2:1-Sieg. Almedin Gusic besorgte die frühe Führung (6.), die Sebastian Spinrath zunächst ausglich (17.). Doch Amed Öncel sorgte vom Punkt für die Pausenführung (36.).

Die SpVg Schonnebeck konnte derweil weiterhin im vierten Anlauf den ersten Sieg im Jahr 2023 warten. Gegen den TSV Meerbusch sorgte Oguz Ayan allerdings zunächst mit seinem 23. Saisontor für den Blitzstart der Gäste. Nach dem Seitenwechsel fiel das schnelle Tor auf der anderen Seite. Calvin Küper glich aus (51.) und traf nur kurz darauf zum 2:1-Sieg (60.).

Auch auf den anderen Plätzen war einige los. Der VfB Hilden sicherte sich dank eines Last-Minute-Treffers von Luca Majetic (89.) einen 2:1-Sieg über den MSV Düsseldorf und bleibt Zweiter. Der SV Sonsbeck und derVfB Homberg trennten sich in einem turbulenten Spiel mit 2:2. Die Sportfreunde Hamborn unterliegen zuhause mit 1:3 gegen den 1. FC Kleve, die Sportfreunde Baumberg schlagen den SC St. Tönis mit 3:0, Germania Ratingen gewinnt gegen TuRU Düsseldorf mit 1:0.