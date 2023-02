17 Tore in 15 Spielen - Bezirksliga-Talent schafft Sprung in Oberliga

Ein Talent hat mit starken Leistungen in der Bezirksliga auf sich aufmerksam gemacht und sich für einen Wechsel in die Oberliga Westfalen empfohlen.

Victoria Clarholz spielt seine dritte Saison in Folge in der Oberliga Westfalen - und vor allem die mit Abstand beste. Der Klub aus Gütersloh hat zwar die vergangenen vier Partien verloren, belegt aufgrund einer starken Hinserie aber den siebten Platz und kann fernab von Abstiegssorgen bereits ein weiteres Jahr in der fünfthöchsten Spielklasse planen.

Dahingehend konnten die Verantwortlichen der Victoria nun einen ersten Neuzugang vermelden. Clarholz sicherte sich die Dienste des Talents Ali Cinar. Der 19-Jährige wird vom Bezirksligisten Türkgücü Gütersloh ins Holzhofstadion wechseln.

Mit dem Transfer geht es für den Offensivmann gleich drei Ligen nach oben. Cinar hatte höherklassige Vereine unter anderem mit seiner starken Torquote auf sich aufmerksam gemacht. In 15 Einsätzen für Türkgücü Gütersloh gelangen ihm 17 Treffer - und das in seiner ersten Saison als Seniorenspieler. Derzeit laboriert er allerdings an einer Verletzung am Sprunggelenk.

"Ali ist uns seit seiner A-Jugend-Zeit beim SV Spexard ein Begriff. Wir haben seine Entwicklung sehr genau verfolgt und trauen ihm für die Zukunft den nächsten Schritt bei uns zu. Er passt sehr gut zu unserer Philosophie", freut sich Victoria-Teammanager Josef Khoury in einer Vereinsmitteilung über den Sommer-Zugang. "Ich freue mich sehr, in Clarholz die Chance für den nächsten Schritt meiner Laufbahn zu bekommen", sagt Cinar selbst zu seinem Wechsel.