In der Oberliga Niederrhein steht ein Spitzenspiel auf der Agenda. Der Dritte empfängt den Zweiten – es heißt: Ratingen gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen.

Vor dem Top-Spiel gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen steht Ratingen in der Oberliga Niederrhein auf dem dritten Tabellenplatz. Beide Mannschaften trennen vor ihrem Aufeinandertreffen am kommenden Sonntag (12. Februar, 15 Uhr) nur drei Punkte. Mit einem Sieg könnte die Elf von Ratingen-Coach Martin Hasenpflug punktetechnisch mit dem Zweiten gleichziehen.

Eine wichtige Partie, in der die Ratinger mit einer Siegesserie von drei Spielen in Folge gehen. Das solle jedoch nicht überschätzt werden, erklärte Hasenpflug im Gespräch mit RevierSport: "Wir bleiben trotz der kleinen Siegesserie bescheiden und gehen hochkonzentriert in jedes Spiel. Auch gegen den VfB Homberg haben wir nur knapp gewinnen können und dieser belegt einen Abstiegsrang. Soll heißen: Kein Gegner ist schlecht und wir wissen, dass es in dieser Liga keine einfachen Siege gibt."

Vom kommenden Sonntag verspricht sich der 46-Jährige eine hart umkämpfte Partie gegen starke Essener: "Auf allen Positionen ist Schwarz-Weiß top besetzt. Ich halte besonders die Innenverteidigung und den Torwart für eine besondere Stärke. Außerdem haben sie mit Noel Futkeu meiner Meinung nach einen der besten Fußballspieler der gesamten Liga. Da müssen wir schon einen Sahnetag erwischen!"

Den Erfolg des ETB, der sich in den vergangenen Jahren in der unteren Tabellenhälfte herumtrieb und diese Saison ganz oben mit kickt, hält Hasenpflug für verdient: "Als Außenstehender ist das nicht einfach zu beurteilen. Ich denke, dass es viel mit dem herausragenden Marketing zu tun hat. Alle haben angepackt und neue Sponsoren an Land geholt. Aber auch mit einem herausragenden Kader ist das kein Selbstläufer und verdient großen Respekt."

Auch für Ratingen läuft es diese Saison nicht schlecht. Doch der Coach würde auf lange Sicht gerne höher spielen: "Ich bin seit elf Jahren bei Ratingen im Verein unterwegs. Mein Traum ist es, eines Tages mit dem Klub in die Regionalliga West aufzusteigen. Vorerst versuchen wir aber einfach, uns von Spiel zu Spiel und von Saison zu Saison zu verbessern."