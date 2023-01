SSVg Velbert: "Die Fans lieben ihn" - Leistungsträger unterschreibt neuen Vertrag

Personal-Coup für die SSVg Velbert: Dem Oberliga-Spitzenreiter ist es gelungen, einen seiner besten Spieler zu halten.

Der Start ins neue Fußballjahr lief nicht optimal für die SSVg Velbert - und dennoch liegen die Bergischen als Tabellenführer der Oberliga Niederrhein mit drei Punkten Vorsprung auf Kurs in Richtung des langersehnten Aufstiegs in die Regionalliga.

Unabhängig davon ist den Velbertern nun ein Personal-Coup gelungen: Sie haben Cellou Diallo langfristig an den Verein gebunden. Der Außenstürmer verlängerte seinen auslaufenden Vertrag bis Sommer 2025.

"Wir freuen uns sehr, dass Cellou sich für die Verlängerung mit uns entschieden hat. Er ist eine große Stütze der ersten Mannschaft und die Fans lieben ihn", schwärmt Vorstandschef Oliver Kuhn. "Zudem bringt die Konstanz unseres Kaders Ruhe in die Mannschaft, was für unser gemeinsames Ziel, den Aufstieg in die Regionalliga, nur gut sein kann."

Diallo trägt seit drei Jahren das Trikot der SSVg und gehört zu den wichtigsten Spielern im Aufgebot von Trainer Dimitrios Pappas. In dieser Saison bestritt der 27-Jährige alle Oberliga-Partien von Anfang an und erzielte acht Saisontore. Insgesamt kommt Diallo auf 51 Einsätze für Velbert (24 Tore).

Diallo stammt gebürtig aus Guinea und kann auf bewegende Zeiten zurückblicken. Im Jugendalter hatte er sein Heimatland verlassen und sich auf eigene Faust über die Mittelmeerroute auf den Weg nach Europa gemacht. In Deutschland angekommen, spielte er für den SV Rödinghausen, SC Paderobrn II, SC Verl und die SG Wattenscheid, ehe er Anfang 2020 nach Velbert wechselte. Nun steht fest, dass Diallo auch über den Sommer hinaus im Trikot der "Blauen" auflaufen wird.