Oberliga Niederrhein: SSVg-Keeper Lenz stinksauer über verschenkte Punkte

Trotz einer 2:0-Führung beim Aufsteiger MSV Düsseldorf konnte die SSVg Velbert das Spiel nicht gewinnen. Torhüter Marcel Lenz sprach Klartext.

Es war die 75. Spielminute im Duell zwischen dem MSV Düsseldorf und der SSVg Velbert, als Ibuki Noguchi beim Stand von 2:0 für die Gäste einen Elfmeter für den MSV zugesprochen bekam. Doch SSVg-Torwart Marcel Lenz konnte den Strafstoß parieren und hielt seinem Team damit endgültig die drei Punkte fest.

So dachten alle. Doch in der Nachspielzeit trafen die Gastgeber tatsächlich noch zwei Mal und nahmen den Velbertern damit die sicher geglaubten drei Punkte doch noch aus der Hand. „Das sind wir selber schuld“, brüllte Lenz nach Schlusspfiff seine Mitspieler an, stellte sich aber trotz allen Ärgers zum Interview zur Verfügung.

Marcel Lenz über…

… die schwache zweite Halbzeit:

„Da ärgere ich mich extrem drüber. Wir waren in der ersten Halbzeit haushoch überlegen, das Ergebnis ging völlig in Ordnung. Dann sprechen wir in der Halbzeit genau das an, dass das ein gefährliches Ergebnis ist und dass man bei einem Anschlusstreffer immer nochmal ins Schwimmen geraten kann. Trotzdem war die zweite Halbzeit einfach nur grottenschlecht. Wir haben den Gegner nur noch spielen lassen, sind nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen und hatten viel zu wenig Ballbesitz.“

… den gehaltenen Elfmeter:

„Wenn der drin ist 15 Minuten vor Schluss, wäre es halt schon früher eng geworden. Im Grunde genommen ist es jetzt im Nachhinein total egal, ob ich den halte oder nicht. Wir haben zwei Punkte verschenkt, deswegen ist die Laune gerade trotzdem nicht besonders gut.“

… die schlecht ausgespielten Konter:

„Der Gegner hat am Ende natürlich aufgemacht und uns zu Kontern eingeladen. Wir laufen mehrfach in Überzahl aufs Tor zu und schaffen es trotzdem nicht, den entscheidenden Nackenschlag zu setzen. Das darf uns einfach nicht passieren. Deswegen verlieren wir zwei Punkte und das ist extrem ärgerlich.“





…das Tor zum 2:2:

„Ich habe keine Ahnung, wie das passieren kann, vor allem weil es das gleiche wie schon im Hinspiel war. Auch da haben wir nach einem langen Einwurf in der Nachspielzeit den Ausgleich kassiert. Wir haben das alles vorher angesprochen, wussten was kommen würde und dass der Ball dann da an der Strafraumkante auftippt und bis zum Fünfer durch geht, ist unglaublich. So ein Ding dürfen wir nie wieder fressen!“

… die anstehende Woche:

„Jetzt geht es am nächsten Freitag gegen Cronenberg weiter. Wir müssen uns jetzt gründlich schütteln, nehmen die Köpfe hoch, konzentrieren uns ab morgen auf das nächste Spiel und dann bin ich mir sicher, dass wir da wieder eine andere zweite Halbzeit zeigen werden als gegen Düsseldorf.“

