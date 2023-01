Re-Start der Oberliga: In Westfalen und am Niederrhein fallen Spiele aus

In den Oberligen standen die ersten Nachholpartien an. Doch nicht alle können am Sonntag auch über die Bühne gehen, drei Absagen gab es bereits.

Ende Januar sollten in der Oberliga Niederrhein und der Oberliga Westfalen die ersten Partien der Rest-Saison über die Bühne gehen.

Zwei Partien wurden in der Oberliga Westfalen angesetzt, beide mussten abgesagt werden. Weder die Begegnung Westfalia Rhynern - TuS Ennepetal noch das Spiel TuS Erndtebrück - ASC Dortmund können ausgetragen werden.

In der Oberliga Niederrhein stehen acht Matches an, das des Cronenberger SC gegen St. Tönis wurde bereits abgesagt. Diese sieben Partien finden statt.

Da noch nicht alle Oberligisten Meisterschaftsspiele im Terminkalender stehen hatten, wurden bei diesen Klubs weiter getestet. So zum Beispiel beim FC Gütersloh, der gegen den ambitionierten Westfalenligisten Türkspor Dortmund spielte. 3:0 hieß es am Ende für Gütersloh.

Nico Buckmaier, Alexander Bannink und Tekin Gencoglu trafen für den FCG, der in seinen Reihen auch einen Gastspieler begrüßte. Denn der 20-jährige Maximilian Franke (SC Verl, zuletzt ausgeliehen an BFC Dynamo Berlin) spielte in Gütersloh vor.

In der Oberliga geht es für den FC Gütersloh am Sonntag (5. Februar, 15 Uhr) gegen den Delbrücker SC weiter.

Am Niederrhein gewann der KFC Uerdingen seinen Test gegen den Mittelrheinligisten Bonner SC mit 2:1

Zum Abschluss der Vorbereitung kommt der KFC zu einem verdienten 2:1 Erfolg im Bonner Sportpark. Pascal Weber, der im Winter aus Hilden verpflichtet wurde, traf zur frühen Führung. Younes Mouadden erhöhte vor der Pause zum 2:0. Nach dem Wechsel konnte der BSC nur noch den Anschluss erzielen.

Für den KFC geht es in der Oberliga in einer Woche weiter. Dann steht am Samstag (4. Februar, 18 Uhr) das Heimspiel gegen den SV Sonsbeck an.