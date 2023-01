SW Essen: Fix! Einstiger ETB-Torjäger kehrt an den Uhlenkrug - Das sagt Trainer Apfeld

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat nach nur einem halben Jahr seinen einstigen Torjäger aus der Saison 2021/2022 an den Uhlenkrug zurückgeholt.

Anfang der Woche hatte RevierSport berichtet, dass Mohamed Cisse seinen Vertrag beim Regionalligisten SG Wattenscheid 09 auflöste und kurz vor einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub steht.

Nur wenige Tage später dann die offizielle Mitteilung: Cisse kehrt mit sofortiger Wirkung zum Uhlenkrug zu ETB Schwarz-Weiß Essen zurück. Der 25-jährige Offensivspieler spielte bereits von 2020 bis 2022 für den ETB und konnte in der letzten Spielzeit 14 Tore für die Schwarz-Weißen erzielen sowie zwölf weitere Treffer vorbereiten. Nach der Saison verließ er dann den Uhlenkrug, um sein Glück in der Regionalliga zu suchen. Nach nur zwei Einsätzen für die SG Wattenscheid folgte die Vertragsauflösung an der Lohrheide.

Cisse über seine Rückkehr zu den Schwarz-Weißen: "Ich freue mich, wieder am Uhlenkrug zu sein und auf bekannte Gesichter zu treffen. Das ist eine sehr schöne Sache. Ich habe in Wattenscheid nicht gespielt und auch keine Chance mehr bekommen. Diese Zeit ist aber abgehakt, denn ich bin nun wieder beim ETB. Wie man so schön sagt - ich bin wieder Zuhause. Ich hatte hier eine richtig gute Zeit und der Kontakt zu den Jungs ist in den letzten Monaten auch nicht abgerissen."

Über die Rückkehr ist nicht nur der einstige ETB-Torjäger glücklich, sondern auch Erfolgstrainer Damian Apfeld: "Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung und darüber, dass wir Mohamed wieder an alter Wirkungsstätte begrüßen dürfen. 'Mo' wird die Qualität in unserem Kader noch einmal erhöhen. Wir müssen ihm in den nächsten Wochen aber auch Zeit lassen, um wieder in Form zu kommen und zu alter Stärke zurückzufinden. Die letzten sechs Monate waren sicherlich nicht ganz so einfach für ihn und er muss erst einmal wieder Selbstbewusstsein tanken. Wir werden ihn dabei unterstützen, wieder auf ein Topplevel zu kommen. Das letzte halbe Jahr hat gezeigt, dass wir das bei vielen anderen Spielern ebenfalls geschafft haben. Das wird auch bei 'Mo' unser Ziel sein und dann werden wir in den nächsten Monaten viel Spaß an ihm haben."