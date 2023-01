SSVg Velbert: Kapitän verlängert – Youngster spielt in Bövinghausen vor

Neuigkeiten vom Tabellenführer der Oberliga Niederrhein. Die SSVg Velbert verkündet eine weitere Vertragsverlängerung. Ein Sommerneuzugang muss dagegen schon wieder gehen.

Nach einigen Jahren des knappen Scheiterns soll es in diesem Jahr bei der SSVg Velbert endlich so weit sein. Der lang ersehnte Aufstieg in die Regionalliga West soll gelingen. Mit 46 Punkten aus 20 Partien hat das Team von Dimitrios Pappas in der Hinserie vorgelegt und ist aktuell Tabellenführer.

Maßgeblich daran beteiligt ist auch Kapitän Tristan Duschke. Der 25-Jährige stand in der Liga 15-mal in der Startelf. Zweimal kam er von der Bank. Jetzt steht fest, dass der gebürtige Wuppertaler die Velberter auch weit über die aktuelle Spielzeit hinaus auf das Feld führen wird. Das „personifizierte Abwehrbollwerk“ verlängert seinen Vertrag bis 2026. Das verkündete der Verein via Social Media.

Nach den Vertragsverlängerungen von Robin Hilger und Max Machtemes ist Duschke bereits die dritte wichtige Säule, die der SSVg noch dreieinhalb Jahre erhalten bleibt. Dazu konnten die Velberter bereits die [ur=https://www.reviersport.de/fussball/oberliga/a580445---ssvg-velbert-zwei-zwei-abgaenge-leistungstraeger-geht.htmll]Verpflichtungen von Kento Wakamiya[/url], Rückkehrer Robert Nnaji (beide 1. FC Bocholt) und Hinta Gonda (zuletzt für eine Unimannschaft in Tokio aktiv) verkünden.

Youngster spielt bereits bei Bövinghausen vor

Doch auch auf der Abgabenseite verkündeten die Velberter einen neuen Namen. Nach Axel Glowacki (TVD Velbert) und Patrick Schikowski (tritt für sein Medizinstudium kürzer), wird auch Calvin Minnewitsch den Verein verlassen.

Der 20-Jährige kam erst im Sommer vom Ligakonkurrenten FC Kray. Durchsetzen konnte er sich unter Trainer Pappas aber nicht. Nach nur 88 Minuten Einsatzzeit trennen sich die Wege nun. Der gebürtige Essener bekommt allerdings gleich die nächste Chance bei einem ambitionierten Oberligisten. Minnewitsch darf sich aktuell beim TuS Bövinghausen für einen Wechsel zum Tabellenzweiten der Oberliga Westfalen beweisen.