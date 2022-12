OL NR: Die Überraschungsmannschaft vom letzten Jahr ist wieder oben dabei

Der VfB Hilden spielt auch in der aktuellen Saison der Oberliga Niederrhein vorne mit. Aktuell rangiert die Mannschaft von Trainer Tim Schneider auf Platz fünf.

Der Kontakt zur Spitze ist also noch da. Allerdings verlässt Top-Torjäger Pascal Weber den Verein in Richtung KFC Uerdingen. Auffangen wollen die Hildener dies intern. Kein Wunder: Mit der zweiten Mannschaft in der Landesliga und einer A-Jugend in der U19 Bundesliga verfügt der Verein über einen exzellenten Unterbau. Wir haben mit dem Sportlichen Leiter über die Hinrunde gesprochen.

Hildens Sportchef Dennis Lichtenwimmer über…

… die Hinrunde in der Oberliga Niederrhein:

Unser Fazit fällt sehr positiv aus. Trotz Verletzungen und der Einbindung von jungen Spielern in unserem Stammpersonal haben wir uns in den Top fünf der Liga wiedergefunden. Es war schwierig, weil ein, zwei, drei Stammspieler ausgefallen sind. Viele hatten Zweifel, aber wir haben es geschafft, die Mentalität zu entwickeln und die Jungen einzugliedern, die auch diesen Fokus haben.

…personelle Veränderungen in der Winterpause:

Pascal Weber wechselt zum KFC Uerdingen, von daher würden wir nur einen Externen holen für diese Position, wenn sich etwas tut. Das muss allerdings ein Vorgriff aus den Sommer sein. Ansonsten haben wir in der U19 und der zweiten Mannschaft genug Personal, das wir einsetzen können.

…die Ziele für 2023:

Wir haben mit Calli Weber einen Top-Spieler verloren, den wir versuchen, falls sich nichts ergibt, intern zu ersetzen. Wir haben schon das Ziel in den Top fünf zu bleiben. Wir haben auch das Potenzial dafür und das sollte auch unser Anspruch sein. Nachdem wir die Hinrunde beobachtet haben, können wir sagen, dass mehr drin war, aber das sagen wahrscheinlich alle.

…die Vorbereitung:

In der ersten Januarwoche geht es mit drei individuellen Läufen wieder los, in der zweiten Woche dann mit Training. Am 15. Januar haben wir die Futsal-Stadtmeisterschaft in Hilden. Am 14. spielen wir gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf. Bis zum ersten Spiel gegen Monheim am 29. Januar haben wir dann noch Testspiele gegen die beiden Landesligisten Wermelskirchen und Reusrath.