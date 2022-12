SC Paderborn U21: NLZ-Leiter leistet seit 5 Jahren tolle Arbeit - Regionalliga ist das Ziel

Die Zweitvertretung des SC Paderborn spielt seit einigen Jahren in der Oberliga Westfalen eine tragende Rolle. Das ist auch ein Verdienst des Leiters des Nachwuchsleistungszentrums.

Was macht eigentlich Ayhan Tumani? Unter Fußballexperten ist der Ex-Profi, der 19 Zweitligaspiele (neun Begegnungen für Arminia Bielefeld und zehn Partien für Hannover 06, Anm. d. Red.) absolvierte, ein geschätzter Fachmann - allen voran im Nachwuchsbereich.

Der 51-Jährige ist nämlich seit dem 1. Juli 2017 Nachwuchs-Chef beim SC Paderborn. Und die U-Mannschaften des SCP machen Jahr für Jahr Fortschritte. Auch ein Ron Schallenberg, Kapitän des SC Paderborn, schaffte in Tumanis Amtszeit den Sprung aus der Reserve- in die Profimannschaft.

Das beste Beispiel für die Entwicklung ist die U21: Platz 12, 7, 4, 3 und aktuell wieder Platz drei. So sieht die Entwicklung des SC Paderborn II in der Oberliga Westfalen aus.

RevierSport hat mit dem ehemaligen Wuppertaler Tumani über die Saison der U21 und deren Ziele gesprochen.

NLZ-Chef Ayhan Tumani über...

… die Hinrunde in der Oberliga Westfalen: "Ich bin positiv überrascht. Nach den zwei Auftaktniederlagen haben sich die Jungs schnell zusammengefunden und dann auch in zehn Spielen ohne Niederlage ein gutes Punkte-Saldo erarbeitet. Wir haben uns für die Restrunde eine tolle Ausgangsposition erarbeitet. Und wenn man in den Sommer zurückschaut, in dem wir 14 Abgänge, acht davon in höhere Ligen, zu verzeichnen hatten, dann konnte man von solch einer erfolgreichen Saison nicht ausgehen."

… personelle Veränderungen in der Winterpause: "Aktuell gibt es da nichts zu vermelden. Beides ist aber möglich, sowohl Zu- als auch Abgänge."

… die Ziele für 2023: "Wir wollen sehr gerne hoch. Wir waren ja schon in der vergangenen Saison nah dran und sind nur mit einem Punkt weniger gegenüber Wattenscheid gescheitert. Allerdings setzen wir den Jungs auch nicht die Pistole auf die Brust. Aber Fakt ist auch, dass das Trainerteam und die Mannschaft aufsteigen wollen. Und darin werden sie natürlich vom Verein und von mir als Nachwuchs-Chef unterstützt."

… die Vorbereitung: "Wir starten am 4. Januar und haben einige Testspiele geplant."

Mittwoch, 4. Januar

Trainingsauftakt : Trainings- & Nachwuchsleistungszentrum (TNLZ)

Dienstag, 10. Januar

Testspiel gegen DJK Mastbruch (Landesliga)

Spielort: TNLZ | Anstoß 19:30 Uhr

Sonntag, 15. Januar

Testspiel gegen 1.FC Germania Egestorf-Langreder (Oberliga Niedersachsen)

Spielort: TNLZ | Anstoß 14:00 Uhr

Samstag, 21. Januar

Testspiel gegen SC Wiedenbrück (Regionalliga West)

Spielort: TNLZ | Anstoß 12:00 Uhr

Mittwoch, 25. Januar

Testspiel gegen FC Preußen Espelkamp (Westfalenliga)

Spielort: TNLZ | Anstoß 20:00 Uhr

Sonntag, 29. Januar

Testspiel beim TuS Bersenbrück (Oberliga Niedersachsen)

Spielort: Bersenbrück | Anstoß 14:00 Uhr

Rückrunden-Start

Sonntag, 5.Februar

18.Spieltag Oberliga Westfalen

Westfalia Rhynern - SCP07 U21