Oberliga Westfalen: ASC Dortmund bindet "Juwel" - Schon die sechste Verlängerung

Die Planungen des ASC Dortmund über den Sommer hinaus werden immer konkreter. Jetzt gibt es schon die sechste Vertragsverlängerung.

Gerade einmal die Hälfte der laufenden Saison ist gespielt - doch der ASC Dortmund schraubt bereits fieberhaft an seinem Kader für die nächste Spielzeit.

Am Dienstagmorgen gab der Westfalen-Oberligist die Vertragsverlängerung von Jannik Urban bekannt. Der Mittelfeldspieler ist bereits der sechste Spieler, der seine Zusage für das Spieljahr 2023/24 gegeben hat. In den vergangenen Tagen hatten die Aplerbecker Kapitän Jan Stuhldreier sowie Jan Friedrich, Florian Rausch, Lars Waschewski und David Vaitkevicius über den Sommer hinaus gebunden.

Nun machte Urban das halbe Dutzend voll - und der ASC zeigt sich begeistert von der Entscheidung des 20-Jährigen. "An Jannik Urban werden unsere Fans auch in der kommenden Saison ihre Freude haben. Mit ihm bleibt ein Juwel bei uns in Dortmund, das durch seine Zweikampfstärke und Kreativität besticht", freuen sich die Verantwortlichen.

Tatsächlich legte der zentrale Mittelfeldspieler eine Art Senkrechtstart bei den Dortmundern hin. Er kam im Sommer 2021 aus der U19 des Hombrucher SV und etablierte sich auf Anhieb im Seniorenfußball. In seiner Premierensaison verpasste Urban nur eine Partie. Und auch in dieser Spielzeit ist er gesetzt (18 Einsätze, zwei Tore).

Doch auch wenn das Aufgebot fürs kommende Jahr immer schärfere Konturen annimmt - die aktuellen Probleme des ASC lösen die Vertragsverlängerungen nicht. Sportchef Samir Habibovic sucht händeringend nach Verstärkungen. Denn nach den Abgängen von Torhüter Jan Held (verletzungsbedingtes Karriereende), Armen Maksutoski (Türkspor) und Raphael Gräßer (RSV Meinerzhagen) sowie den Verletzungen von Tomislav Simic und Ibrahim Bulut (beide Kreuzbandriss) ist der Kader arg dezimiert.