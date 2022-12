FC Kray: Offiziell! Neuer Vereinschef ist ein ehemaliger FCK-Trainer

Fußball-Oberligist FC Kray hat am Mittwochabend - 14. Dezember 2022 - seinen neuen Vorstand vorgestellt. Ein ehemaliger Sportchef und Trainer des FC Kray ist nun der Boss.

In einer außerordentlichen Jahreshauptversammlung hat sich der FC Kray auf der Vorstandsebene neu aufgestellt.

Wie schon von RevierSport geschrieben, wurde nun Christoph Klöpper auch offiziell als neuer erster Vorsitzender des Vereins gewählt und vorgestellt.

Klöpper, der in der Vergangenheit bereits als Trainer und Sportlicher Leiter an der Buderusstraße tätig war, wird das Vorstandsamt mit Björn Hillebrand bekleiden.

Detlev Ujma, Inhaber des Unternehmen Haarprofi-Konzept, wird 1. Geschäftsführer, Daniel Kuballa dessen Stellvertreter in der Geschäftsführung. Als Hauptkassiererin wurde Lena Althoff gewählt. Ihr zur Seite steht nach wie vor Beatrix Kuballa, die bereits seit Jahren in diesem Bereich für den FC Kray ehrenamtlich tätig ist. Als Schriftführerin fungiert ein neues Gesicht beim FC Kray: Christina Hörich-Möller, Rechtsanwältin mit eigener Kanzlei in Essen-Steele, wurde einstimmig gewählt und wird den Verein zukünftig unterstützen. Kultobmann Wolfgang Keiter wurde erneut in seinem Amt bestätigt.

"Der FC Kray ist somit neu aufgestellt und blickt in eine positive Zukunft", heißt es von offizieller Seite des Oberligisten.

Doch auch in Essen-Kray wird man mit Blick auf die Tabelle feststellen, dass die sportliche Gegenwart aktuell alles andere als positiv ist. Die Krayer haben gerade einmal elf Punkte nach 20 Spielen auf dem Konto und liegen schon 13 Zähler hinter dem rettenden Ufer zurück. Neu-Trainer Christian Knappmann steht im neuen Jahr vor einer Mammutaufgabe, um den Verein doch noch in der Oberliga zu halten.

Am Wochenende steht erst einmal noch das letzte Spiel des Jahres auf dem Programm: Kray empfängt am Samstag (17. Dezember, 14 Uhr) ETB Schwarz-Weiß Essen zum Stadtderby.