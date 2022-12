ETB SW Essen: In der Winterpause - Regionalliga-Abwehrspieler kommt

Die Winterpause rückt näher und damit auch die Transferperiode. Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat sich die erste Verpflichtung schon gesichert. Das erfuhr RevierSport.

Vor wenigen Tagen hatte Karl Weiß, Vorsitzender des ETB Schwarz-Weiß Essen, sich mit dem Saisonverlauf des Oberligisten noch zufrieden gezeigt.

"Wir wollen kontinuierlich so weiter arbeiten, ohne jetzt durchzudrehen. Wir planen jetzt nicht den Angriff auf die SSVg. Ich glaube, dass die SSVg das mit dem Aufstieg in dieser Saison auch hinkriegen wird. Damian Apfeld und Ulf Ripke leisten hervorragende Arbeit. Sie haben eine junge Mannschaft beisammen, die viel Potential besitzt", lobte Weiß gegenüber RevierSport.

Dass der ETB sich aber bereits die erste Winter-Verpflichtung gesichert hat, erwähnte der ehemalige Ratinger Trainer Weiß nicht. Nun erfuhr RevierSport, dass sich die Schwarz-Weißen mit Arman Corovic einig sind.

Demnach wird der Noch-Bocholter ab dem 1. Januar 2023 zur Mannschaft von ETB-Trainer Apfeld dazustoßen. Der 25-Jährige kommt beim 1. FC Bocholt nicht zum Zug - nur sieben Regionalliga-Einsätze über insgesamt 357 Spielminuten - und wird sich am Uhlenkrug mehr Spielpraxis erhoffen.

Innenverteidiger Corovic genoss eine gute Ausbildung und spielte in den Nachwuchsleistungszentren von Bayer 04 Leverkusen (2009 bis 2011), VfL Bochum (2011-2014), TSV 1860 München (2014-12/2014), Rot-Weiss Essen (2015-2016) und Greuther Fürth (2016-2018). Später stand er noch beim FSV Duisburg, VfB Speldorf und seit dem 1. Juli 2019 in Bocholt unter Vertrag.

Insgesamt kommt der ehemalige U21-Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina auf 64 Oberliga-Einsätze und 42 Begegnungen in den Regionalliga-Staffeln West und Bayern. Die meisten Spiele in seiner Karriere, 50 an der Zahl, bestritt er für Bocholt. Ab dem 1. Januar 2023 werden dann die ersten Partien im Trikot des ETB Schwarz-Weiß Essen dazukommen.