ETB SW Essen: Karl Weiß über die Saison, Trainer Apfeld und Noel Futkeu

Der ETB Schwarz-Weiß Essen spielt eine hervorragende Saison. Nach 19 Spielen steht Platz drei zu Buche. Wir haben mit Karl Weiß, dem ersten Vorsitzenden des Klubs, gesprochen.

Drei Spiele, drei Siege, 10:2 Tore: So lautet die jüngste Bilanz des ETB Schwarz-Weiß Essen.

Nach 19 Begegnungen rangiert der ETB auf Platz drei und hat nur einen Punkt Rückstand auf den KFC Uerdingen. Die SSVg Velbert ist derweil acht Zähler weg.

RevierSport hat mit Karl Weiß, dem ersten Vorsitzenden des ETB, gesprochen.

Karl Weiß über...

... die aktuelle Saison: "Wir spielen eine sehr gute Saison. Da gibt es keine zwei Meinungen. Wenn mir jemand vor der Serie gesagt hätte, dass wir nach 19 Spielen auf Augenhöhe mit Uerdingen sind, dann wäre ich mehr als zufrieden. Und aktuell liegen wir ja nur einen Punkt hinter dem KFC."

Er hat hier einen Ausbildungsplatz erhalten und hat einen geregelten Arbeitsalltag. Zudem läuft es sportlich sehr gut. Wir würden uns freuen, wenn er uns länger erhalten bleibt. Ob das dann wirklich der Fall sein wird, werden wir sehen. Karl Weiß

... die Ziele für den weiteren Saisonverlauf: "Wir wollen kontinuierlich so weiter arbeiten, ohne jetzt durchzudrehen. Wir planen jetzt nicht den Angriff aus die SSVg. Ich glaube, dass die SSVg das mit dem Aufstieg in dieser Saison auch hinkriegen wird."

... das Trainerteam: "Damian Apfeld und Ulf Ripke leisten hervorragende Arbeit. Sie haben eine junge Mannschaft beisammen, die viel Potential besitzt. Wir sind mit den beiden sehr zufrieden, sie identifizieren sich auch mit der Aufgabe beim ETB. Das ist uns sehr wichtig. Ich hoffe, dass wir noch lange zusammenarbeiten werden."

... die Zukunft von 16-Tore-Mann Noel Futkeu: "Es gibt natürlich Spieler, die Anfragen bekommen. Das ist normal in diesem Geschäft. Auch Noel steht sicherlich bei einigen Vereinen auf dem Radar. Aber er weiß auch, was er am ETB hat. Er hat hier einen Ausbildungsplatz erhalten und hat einen geregelten Arbeitsalltag. Zudem läuft es sportlich sehr gut. Wir würden uns freuen, wenn er uns länger erhalten bleibt. Ob das dann wirklich der Fall sein wird, werden wir sehen."