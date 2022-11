Oberliga Niederrhein: Sonsbeck verdirbt TVD Velbert den Sprung auf Platz zwei

Der TVD Velbert hat den Sprung auf Platz zwei in der Oberliga Niederrhein verpasst. Gegen den SV Sonsbeck kassierte der Tabellendritte in der Nachspielzeit das 2:2.

Auch am Samstag stand ein Spiel des 19. Spieltags in der Oberliga Niederrhein auf dem Plan. Die Partie vom SV Sonsbeck und dem Tabellendritten TVD Velbert wurde vorgezogen. Am Ende holte der SV Sonsbeck in letzter Sekunde noch ein 2:2.

Mit sieben ungeschlagenen Ligaspielen in Serie im Rücken reisten die Velberter zum Aufsteiger, der sich am Oberliga-freien Wochenende aus dem Niederrheinpokal verabschiedete. Gegen Ratingen kassierte Sonsbeck daheim nach verpatzter Anfangsphase ein 0:3, das bereits nach elf Minuten Bestand hatte.

Und auch gegen den TVD lief es zum Spielstart gegen die Hausherren, wieder erwischte der Gast den besseren Start. Fabio di Gaetano (9.) brauchte keine zehn Minuten, um die Velberter in Führung zu bringen. Und untermauerte Velberts Status als Spitzenteam weiter, indem er auf 2:0 erhöhte (30.) – gleichzeitig auch der Halbzeitstand in Sonsbeck.

Im zweiten Durchgang starteten die Sonsbecker dann deutlich besser. Klaus Keisers (52.) sorgte mit dem 1:2 für neue Hoffnung beim Aufsteiger. Lange sah es aus, als könnten die Gäste die Führung über die Zeit retten, doch in letzter Sekunde gelang dem SV Sonsbeck durch Philipp Elspaß tatsächlich noch der Ausgleich (90.+8).

Der TVD Velbert verpasste mit dem späten Remis den Sprung auf Platz zwei. Der Aufsteiger aus Sonsbeck hält sich mit derzeit 24 Punkten weiter über dem Strich.

Weiter geht es mit dem 19. Spieltag der Oberliga am Sonntag (27. November). Der KFC Uerdingen will mit einem Sieg bei den Sportfreunden Hamborn Platz zwei zurückerobern, die SpVg Schonnebeck empfängt Schlusslicht FSV Duisburg. Schwarz-Weiß Essen ist bei TuRU Düsseldorf gefordert.

Der SV Sonsbeck muss am 20. Spieltag zu den Sportfreunden Baumberg, der TVD Velbert empfängt die SpVg Schonnebeck. Beide Spiele finden am Samstag, den 3. Dezember statt.