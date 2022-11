Oberliga Westfalen: Nach Spielerrevolte - Kellerkind nimmt Trainerwechsel vor

In der Oberliga Westfalen ist es in dieser Woche zu einem Trainerwechsel gekommen. Bei einem Kellerkind übernimmt der bisherige Assistent für den Cheftrainer.

Der TuS Erndtebrück und Stefan Trevisi gehen ab sofort getrennte Wege. Trevisi bat aus persönlichen Gründen um die Auflösung seines Vertrags. Diesem Wunsch stimmte der Oberliga-Westfalen-Klub zu.

Der Grund für den Rücktritt: Es soll eine Spielerrevolte gegen Trevisi gegeben haben.

Wie die "Westfälische Rundschau" berichtet sollen die Spieler seine taktische Herangehensweise, Menschenführung und Trainingssteuerung kritisiert und eine Trainerentlassung gefordert haben. Dem kam Trevisi, der im Sommer 2020 vom FC Ederbergland nach Erndtebrück gekommen war, zuvor und bat um seine Freistellung.

"Diese Entscheidung bedauert der Verein sehr und bedankt sich in aller Form bei Stefan Trevisi für sein Engagement in den vergangenen 28 Monaten, insbesondere für seinen maßgeblichen Beitrag zum Erreichen der Aufstiegsrunde in der Vorsaison und der damit verbundenen frühzeitigen Planungssicherheit der laufenden Oberliga-Saison. Bis auf Weiteres wird Co-Trainer Julian Kaiser die Mannschaft hauptverantwortlich übernehmen", heißt es vom Erndtebrücker Vorstand.

In der Tabelle liegt der TuS Erndtebrück auf dem drittletzten Platz und hat in dieser Saison gerade einmal drei von zwölf Begegnungen gewonnen. Hinzu kommen zwei Unentschieden.

Die Erndtebrücker sind seit fünf Spielen - ein Remis, vier Niederlagen - ohne Sieg.

Bis zur Winterpause geht es noch gegen die Spielvereinigung Vreden (Heimspiel), FC Gütersloh (Heimspiel), Sportfreunde Siegen (Auswärtsspiel), ASC Dortmund (Heimspiel) und SV Schermbeck (Auswärtsspiel).