Oberliga Westfalen: Bövinghausen verliert Topspiel klar, bleibt aber Spitzenreiter

Die Oberliga Westfalen hatte in dieser Woche gleich zwei echte Topspiele zu bieten. TuS Bövinghausen verliert klar, bleibt dank einem Unentschieden im Verfolger-Duell aber Erster.

Es war die Woche der Topspiele in der Oberliga Westfalen. Der TuS Bövinghausen, der als Tabellenführer in den Spieltag ging, musste zum FC Gütersloh. In der Tabelle zwar ein klares Duell zwischen dem Ersten und dem Neunten, doch Sebastian Tyrala stellte unter der Woche im Gespärch mit RevierSport bereits klar: „Das hat in diesem Spiel gar nichts zu sagen.“

Es dauerte aber nicht lange, da gingen die Gäste aus Bövinghausen in Führung. Maurice Haar brachte den Spitzenreiter in Führung. Doch von einem gebrochenen Selbstvertrauen war bei den Güterslohern, die zuletzt zwei Mal verloren, nichts zu spüren. Lars Beuckmann hatte die Antwort sofort parat (10.). Und es kam noch dicker für die Dortmunder. Nico Buckmaier, der im Sommer von Rot-Weiß Oberhausen kam, besorgte per Doppelpack die 3:1-Pausenführung (16./39.).

Bövinghausen bleibt trotz Niederlage Spitzenreiter

Im zweiten Durchgang schraubte Kevin Freiberger die Führung dann sogar noch auf 4:1 hoch (84.) Damit setzt der FCG ein dickes Ausrufezeichen. Der TuS Bövinghausen bleibt allerdings vorerst Spitzenreiter

Die beiden ersten Bövinghausen-Verfolger, Westfalia Rhynern und Preußen Münster II, trafen parallel im direkten Duell aufeinander und hatten jeweils die Chance, einen wichtigen Schritt im Kampf um die beiden Aufstiegsplätze zu gehen. Und nicht nur die Tabellensituation der beiden ist eng. Auch das Spiel war von Beginn an knapp. Nach 25 Minuten brachte Nick Selutin die Gäste aus Münster in Führung. Doch Tim Neumann glich quasi im Gegenzug aus (25.).

ASC Dortmund gewinnt in Lotte - Sprockhövel dreht 0:2

Im Tabellenkeller hat der SV Schermbeck die Rote Laterne abgegeben. Bei Eintracht Rheine gelang dem vorherigen Schlusslicht ein 1:0 (1:0)-Sieg. Tolga Özdemir sorgte früh für die Entscheidung (15.).Bilial Özkara hatte sogar noch die Chance zu erhöhen, scheiterte aber vom Elfmeterpunkt an Ramon Büsken (68.).

Auch die TSG Sprockhövel sendet ein beeindruckendes Lebenszeichen aus dem Tabellenkeller. Schon nach sieben Minuten lag TuS Erndtebrück durch Are Wolzenburg (3.). und Lars Schadt (7.) mit 2:0 vorne. Doch Ishak Dogan (19.) und Deniz Duran (42.) sorgten für den Ausgleich der Gastgeber vor der Pause. Kurz vor Schluss kam dann tatsächlich noch Tobias Eurich, der das Comeback von einem 0:2-Rückstand vergoldete und das 3:2 perfekt machte (93.).

Nach vier sieglosen Ligaspielen in Folge, darunter drei Niederlagen, gelang dem ASC 09 Dortmund auch mal wieder ein Sieg. Bei den Sportfreunden Lotte ließen Maximilian Podehl (3.) und David Vaitevicius (63.) den ASC jubeln.