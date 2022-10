Oberliga Niederrhein: Kray-Vorsitzender Islacker ist zurückgetreten

Der FC Kray muss sich auf die Suche nach einem neuen ersten Vorsitzenden begeben. Jörg Islacker hat bereits Ende September aus familiären Gründen seinen Rücktritt erklärt.

Jörg Islacker ist nicht mehr erster Vorsitzender beim FC Kray. Der Unternehmer hat bereits Ende September aus familiären Gründen seinen Rücktritt beim Essener Oberligisten erklärt. Der Verein ist nun auf der Suche nach einem entsprechenden Nachfolger. Selbstverständlich werde er den Verein weiter unterstützen, wenngleich nicht mehr als erster Vorsitzender.

Islacker hatte den Verein im Februar 2021 von Jürgen Lukat übernommen und dem Klub zuletzt andere Strukturen verliehen. Vor allem sollte dem Klub von der Buderusstraße ein anderes Image verliehen werden. „Ich habe den Teil erfüllt, den ich erfüllen wollte, konnte Strukturen aufzeigen und habe ein Wir-Gefühl für den Verein vorgelebt.“

Gemeinsam mit Mladen Bosnjak hatte Islacker ein junges Team zusammengestellt, das unter den Trainern Christian Mikolajczak und Damian Apfeld trotz geringem finanziellen Budget in der vergangenen Saison den Klassenerhalt schaffte. Zudem wurden Verbindlichkeiten abgebaut. Islacker: „Ich habe eine Menge netter und treuer Fans, Sponsoren und Spieler kennenlernen dürfen und bedanke mich für die Unterstützung im Verein. Nun möchte ich all meine Zeit meiner Familie sowie meiner Tochter und ihrer Mannschaft widmen, die in den vergangenen anderthalb Jahren zu kurz gekommen sind.“

Mit Islacker verliert der Klub einen großen Namen der Essener Fußballgeschichte. Sein Onkel Franz, genannt Penny, gehörte zum RWE-Kader, der 1953 den DFB-Pokal gewinnen und zwei Jahre später die deutsche Meisterschaft erringen konnte. Sein Cousin Frank war Bundesliga-Spieler beim VfL Bochum, dessen Tochter Mandy ist deutsche Nationalspielerin und spielt seit der Saison 2020/21 beim 1.FC Köln.

In der laufenden Saison hatten die Essener bisher Schwierigkeiten. Mit fünf Punkten aus den ersten elf Spielen steht die Mannschaft von Trainer und Sportchef Rudi Zedi auf dem vorletzten Platz, hat aber teilweise ein Spiel weniger als die Konkurrenz absolviert. Vor dem Kellerduell gegen den FSV Duisburg am kommenden Wochenende ist er aber dennoch überzeugt, dass der Umbruch nach zahlreichen Abgängen im vergangenen Sommer gelingen wird: „Kray hat sich sehr positiv verändert. Der sportliche Erfolg wird kommen, da bin ich mir sicher. Es braucht halt Zeit und Geduld.“